Google miễn phí truy cập Gemini cho 505 triệu người dùng Ấn Độ

(Ngày Nay) - Ngày 30/10, công ty mạng viễn thông Reliance Jio của Ấn Độ và tập đoàn công nghệ Google của Mỹ đã thông báo thỏa thuận, theo đó Google sẽ cung cấp quyền truy cập miễn phí 18 tháng vào dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini cho tất cả 505 triệu người dùng mạng viễn thông của Reliance Jio tại Ấn Độ. Quyết định được đưa ra sau các ưu đãi miễn phí tương tự từ các đối thủ của Google, như OpenAI, nhằm thúc đẩy việc sử dụng AI tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Ưu đãi của Gemini sẽ cung cấp cho người dùng mạng Reliance Jio quyền truy cập miễn phí vào mô hình tiên tiến của ứng dụng AI, kèm theo 2 terabyte dung lượng lưu trữ đám mây và các mô hình tạo hình ảnh, video trong gói dịch vụ kéo dài 18 tháng với mức giá thông thường là 35.100 rupee (khoảng 399 USD). Reliance Jio cho biết việc triển khai gói AI miễn phí sẽ bắt đầu với quyền truy cập sớm cho người dùng từ 18 - 25 tuổi trên một số gói viễn thông nhất định và sẽ mở rộng để bao gồm mọi khách hàng của Jio trên toàn quốc "trong thời gian sớm nhất có thể".

Động thái trên diễn ra vài tuần sau khi Google cam kết đầu tư 15 tỷ USD vào năng lực cơ sở hạ tầng AI tại Ấn Độ, khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào thị trường quan trọng Nam Á này. Ngày 30/10, hai công ty cũng công bố các quan hệ đối tác AI nhắm đến các doanh nghiệp Ấn Độ.

Google hiện đang cung cấp Gemini AI Pro miễn phí 1 năm cho sinh viên tại Ấn Độ, trong khi đối thủ Perplexity cung cấp quyền truy cập miễn phí vào gói cao cấp của mình cho người dùng Ấn Độ thông qua hợp tác với nhà mạng di động Bharti Airtel. Hôm 28/10, OpenAI cũng cung cấp quyền truy cập miễn phí 1 năm gói ChatGPT Go cho người dùng tại Ấn Độ, bắt đầu từ tháng 11.

Với gần 1 tỷ người dùng mạng internet, Ấn Độ trở thành thị trường lý tưởng cho các công ty công nghệ toàn cầu nhằm tăng lượng người đăng ký và thu thập dữ liệu để cải thiện dịch vụ của họ.