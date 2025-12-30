Viettel thử nghiệm thành công mạng 5G Advance - Tốc độ gấp 6 lần 5G

(Ngày Nay) - Thành công trong thử nghiệm 5G Advanced cho phép Viettel bổ sung mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh 5G của mình, dựa trên hạ tầng lớn nhất, công nghệ mới nhất để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội vừa công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G Advanced với tốc độ đạt hơn 7,3 Gbps, gấp 6 lần tốc độ 5G SA Việt Nam hiện tại, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ trên nền tảng 5G.

Đột phá về tốc độ trong thử nghiệm 5G Advanced đầu tiên tại Việt Nam đến từ công nghệ gộp nhiều băng tần (CA - Carrier Aggregation) cho phép thiết bị di động kết nối trên nhiều băng tần cùng một lúc để trao đổi dữ liệu, thay vì chỉ một bằng tần như hiện tại. Trong các bài thử, Viettel kết nối đồng thời băng tần 2600MHz, C-Band và mmWave để truyền dữ liệu, đem lại tốc độ download lên đến hơn 7,3 Gbps, vượt trội tốc độ 5G hiện nay.

Hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm được Viettel phối hợp với đối tác Ericsson và MediaTek triển khai từ tháng 8/2025. Trong đó, kỹ sư Viettel đã xây dựng mạng 5G Advanced trên nền tảng mạng lõi 5G Core cùng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson. Công nghệ được thử nghiệm trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng sử dụng chipset M90 của MediaTek, được thiết kế riêng cho việc thử nghiệm 5G Advanced, tuân thủ chuẩn 3GPP Release 17 và phù hợp với 5G Advanced R18 sắp được ban hành, vừa được giới thiệu tại Hội nghị Di động thế giới MWC 2025.

Mạng di động 5G Advanced được coi là phiên bản bản nâng cấp quan trọng của 5G và là bước đệm để phát triển mạng di động 6G. 5G Advanced sẽ thay đổi cơ bản trải nghiệm của khách hàng di động. Công nghệ gộp nhiều băng tần trên 5G Advanced không chỉ giúp kết nối nhanh hơn, mà còn ổn định và tin cậy hơn khi kết hợp cả vùng phủ rộng của tần số thấp và tốc độ của tần số cao, giảm thiểu tình trạng rớt mạng, giật lag khi xem video hay chơi game.

Đại diện Viettel cho biết, trong năm 2026, Viettel sẽ triển khai 5G Advanced trên các băng tần 700MHz và 2600Mhz đã được cấp phép cho 5G, giúp tốc độ sẽ tăng 15%. 5G Advanced mang lại giá trị đặc biệt quan trọng trong các sự kiện lễ hội, những nơi tập trung đông người khi không còn hiện tượng nghẽn do thiếu tài nguyên. Mục tiêu của Viettel hướng tới tốc độ 10Gbps bằng việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ gộp băng tần.

“Viettel luôn chủ động nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới nhất, song hành cùng thế giới và sẵn sàng triển khai tại Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ, dịch vụ mới trên nền tảng 5G để mở rộng phạm vi ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng, đưa viễn thông trở thành nguồn lực thúc đẩy quá trình tự động hóa, công nghiệp thông minh, công nghệ cao tại Việt Nam”, Ông Hoàng Bình Sơn – Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks nhấn mạnh.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, cho biết: “Được xây dựng trên nền tảng của 5G, 5G Advanced mang đến trải nghiệm người dùng ổn định và vượt trội trong mọi hoàn cảnh và tại bất cứ đâu, đồng thời cho phép điều chỉnh và tối ưu hoá đặc tính mạng để đạt được hiệu quả khai thác như kỳ vọng. Ericsson sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và mang tính chiến lược với Viettel trong việc phát triển các năng lực của 5G Advanced, hướng tới xây dựng một hạ tầng mạng thông minh, hiệu quả và an toàn hơn.”

Từ khi công bố chính thức thương mại hóa vào tháng 10/2024, đến hiện tại Viettel vẫn là nhà mạng duy nhất Việt Nam công bố triển khai mạng 5G SA song song với 5G NSA trên toàn quốc. Năm 2025, Viettel thành công đấu giá băng tần 700Mhz cho 5G – tần số vàng cho vùng phủ. Với 30.000 trạm 5G tính đến tháng 12/2025, Viettel đã phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc.

Tiến sĩ HC Hwang, Tổng Giám đốc bộ phận Hệ thống Truyền dẫn Không dây và Quan hệ Đối tác tại MediaTek, chia sẻ: “Cột mốc này, được tiếp sức bởi kết nối 5G Advanced tiên tiến sử dụng modem MediaTek M90, minh chứng sức mạnh mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với Ericsson và Viettel. Đây là một bước nhảy vọt đáng kể trong truyền phát video trực tiếp và trải nghiệm nhập vai AR/VR, giúp người dùng tận hưởng nội dung, tương tác và gắn kết một cách mượt mà, với độ phản hồi vượt trội.”

