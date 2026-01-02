Somalia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA LHQ

Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ đối ngoại của quốc gia vùng Sừng châu Phi, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của Mogadishu trên vũ đài chính trị toàn cầu sau nhiều thập kỷ biến động, qua đó chuyển từ hình ảnh một “điểm nóng xung đột” sang vai trò chủ động hơn trong xử lý các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo chương trình làm việc của HĐBA, phái đoàn Somalia tại New York sẽ điều hành chương trình nghị sự tháng, chủ trì các phiên họp công khai và kín, dẫn dắt thảo luận và quá trình thương lượng nghị quyết liên quan gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, ứng phó khủng hoảng nhân đạo và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế. Trên cương vị Chủ tịch luân phiên, Somalia cũng có trách nhiệm điều phối lập trường giữa các ủy viên và đưa ra tuyên bố thay mặt HĐBA.

Báo chí Somalia và truyền thông khu vực nhận định đây là “cột mốc lịch sử” đối với một quốc gia từng trải qua nhiều thập niên nội chiến, suy sụp thể chế và phụ thuộc vào các phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế. Việc giữ chức Chủ tịch HĐBA cho thấy nỗ lực tái thiết nhà nước, cải thiện an ninh và tăng cường hội nhập quốc tế của Somalia đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Giới quan sát khu vực cho rằng sự kiện này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Somalia gần đây nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của hơn 70 quốc gia đối với vấn đề chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời bày tỏ lo ngại trước các động thái làm phức tạp thêm vấn đề Somaliland và an ninh khu vực.

Theo giới phân tích, việc đồng thời nhận được sự hậu thuẫn rộng rãi về chính trị – pháp lý và đảm nhiệm vai trò điều phối HĐBA giúp Somalia có thêm điều kiện để nêu bật các ưu tiên của châu Phi, nhất là an ninh tại vùng Sừng châu Phi, cuộc chiến chống các nhóm vũ trang cực đoan và bảo đảm an ninh hàng hải trên các tuyến vận tải chiến lược. Tháng Chủ tịch HĐBA được xem là phép thử quan trọng đối với năng lực điều hành và đối ngoại của Somalia, đồng thời là cơ hội để nước này khẳng định hình ảnh một quốc gia có chủ quyền, có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.