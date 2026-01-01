Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, có nơi dưới 7 độ C

Chiêm ngắm vẻ đẹp của tôn tượng “Đức Phật đến từ quá khứ” tại núi Bà Đen (Ngày Nay) - Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni vừa an vị ngày 29/12/2025 (nhằm ngày 10/11 năm Ất Tỵ) được xem là tuyệt tác điêu khắc Phật giáo tiếp theo tại núi Bà Đen (Tây Ninh) chính thức đón khách tham quan chiêm bái từ ngày 01/01/2026.

Dự kiến có nhiều điều chỉnh về phương thức và tổ hợp xét tuyển đại học năm 2026 (Ngày Nay) - Các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điều chỉnh phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026 nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.

Du lịch dịp cuối năm sôi động, tạo đà bứt phá cho năm 2026 (Ngày Nay) - Sự sôi động của du lịch cuối năm mang đến những tín hiệu tích cực, định hình diện mạo thị trường theo xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tạo đà tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch trong năm 2026.

Liên tục phá kỷ lục trong năm 2025, giá vàng, bạc sẽ chinh phục đỉnh cao mới trong năm 2026? (Ngày Nay) - Vàng và bạc đã khép lại năm 2025 bằng những biến động mạnh với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ, ghi nhận mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ năm 1979, liệu giá vàng và bạc có chinh phục các đỉnh cao mới trong năm 2026?

Nghiên cứu mở ra triển vọng ngăn ngừa ung thư vú di căn lên não (Ngày Nay) - Các nhà khoa học Đại học Tel Aviv vừa công bố nghiên cứu mới làm rõ cơ chế di truyền – chuyển hoá liên quan đến quá trình ung thư vú di căn và “tồn tại” trong não, qua đó mở ra triển vọng phát triển các biện pháp can thiệp và thuốc điều trị mới, đồng thời hỗ trợ tăng cường theo dõi sớm ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.

Chuyển giao di sản: khi “vạch đích” không chỉ kẻ bằng tài sản (Ngày Nay) - Người ta thường nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” xuất phát từ những biến động của xã hội và lịch sử, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nguyên nhân chủ yếu lại đến từ sự thiếu hụt lộ trình chuyển giao bền vững. Tại sự kiện đặc biệt về "Legacy Planning" (Hoạch định di sản) do AIA Việt Nam đồng tổ chức cùng Female Entrepreneurs Worldwide (FEW), nơi ghi nhận những câu chuyện đầy trăn trở từ người trong cuộc, đến từ các gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa hiện đại .

Huế phát triển xứng tầm là đô thị di sản đặc thù của cả nước (Ngày Nay) - Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, năm 2026, Huế đặt mục tiêu phát triển theo hướng đô thị di sản đặc thù-truyền thống, hiện đại, xanh và thông minh.

Liên minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine (Ngày Nay) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định việc gia nhập EU mà Ukraine hằng mong đợi tự thân nó đã là “một sự đảm bảo an ninh then chốt.”

Sắp xếp trường lớp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chuyên môn và chất lượng (Ngày Nay) - Theo Kết luận 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong tháng 12/2025, các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc rà soát và sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, báo cáo kết quả về Trung ương.