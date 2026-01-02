Quần đảo Virgin (Mỹ) khởi kiện Meta quảng cáo sai quy định

(Ngày Nay) - Chính quyền Quần đảo Virgin thuộc Mỹ đã chính thức khởi kiện tập đoàn Meta, cáo buộc công ty này dung túng và thu lợi từ các quảng cáo lừa đảo xuất hiện trên các nền tảng Facebook và Instagram. Vụ kiện do Tổng Chưởng lý vùng lãnh thổ này đệ trình tại Tòa Thượng thẩm Quần đảo Virgin ở St. Croix, yêu cầu áp dụng các chế tài dân sự theo luật bảo vệ người tiêu dùng địa phương.

Nội dung đơn kiện cho thấy Meta bị cho là đã cho phép nhiều quảng cáo gian lận tiếp tục hoạt động vì các quảng cáo này mang lại nguồn thu lớn. Hồ sơ lập luận rằng công ty đã có các báo cáo nội bộ ước tính một phần đáng kể doanh thu đến từ quảng cáo liên quan đến lừa đảo, cờ bạc bất hợp pháp và các sản phẩm bị cấm, với tổng giá trị có thể lên đến hàng tỷ USD mỗi năm.

Các điều tra viên cho rằng Meta đã chấp nhận thực trạng này như một phần trong mô hình kinh doanh của mình. Đơn kiện nêu rõ công ty thường trì hoãn việc chặn các nhà quảng cáo bị đánh dấu khả nghi, đòi hỏi mức độ chắc chắn gần như tuyệt đối trước khi hành động. Cách tiếp cận này, theo phía nguyên đơn, đã tạo điều kiện cho các quảng cáo gian lận tiếp tục tồn tại, gây thiệt hại tài chính cho người sử dụng trong khi Meta vẫn thu phí quảng cáo.

Vụ kiện cũng cáo buộc Meta đưa ra những mô tả gây hiểu lầm về các biện pháp an toàn trên nền tảng. Theo hồ sơ, công ty quảng bá các chính sách nội bộ nhằm bảo vệ người dùng, nhưng lại không thực thi nhất quán. Đơn kiện còn dẫn các tài liệu hướng dẫn nội bộ liên quan đến việc vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó từng cho phép một số tương tác giữa chatbot và trẻ vị thành niên, làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về bảo vệ trẻ em.

Các quan chức Quần đảo Virgin cho biết vụ kiện này nhằm lấp khoảng trống trong giám sát liên bang sau khi các bản tin điều tra công bố những báo cáo nội bộ của Meta. Trước đó, một số hạ nghị sĩ liên bang đã kêu gọi các cơ quan liên bang điều tra khả năng vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và luật chứng khoán liên quan đến các nguồn thu từ quảng cáo lừa đảo.

Phía Meta đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc trên. Phát ngôn viên của Meta tuyên bố công ty tích cực chống lại các hành vi lừa đảo và cho rằng những quảng cáo gian lận gây hại cho cả người dùng lẫn doanh nghiệp chân chính. Công ty khẳng định các công cụ phát hiện đã được cải tiến và số báo cáo gian lận từ người sử dụng đã giảm trong thời gian gần đây, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ trẻ em luôn được duy trì và cập nhật.

Vụ kiện của Quần đảo Virgin được xem là một bước leo thang quan trọng trong làn sóng giám sát các tập đoàn công nghệ lớn, đặt ra câu hỏi căn bản về trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm rằng lợi nhuận không được đặt lên trên luật pháp và an toàn công cộng.