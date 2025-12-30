Thế giới 2025: Khi AI tiến sâu vào ngành công nghiệp và giải trí

(Ngày Nay) - Năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc, khi công nghệ này không chỉ còn trên màn hình máy tính mà đã len lỏi vào các nhà máy và ngành công nghiệp sáng tạo.

AI trong sản xuất công nghiệp

Trong năm 2025, Trung Quốc chứng kiến sự tích hợp sâu hơn của AI vào các nhà máy, từ robot cơ khí đơn thuần đến hệ thống thông minh tự điều chỉnh dây chuyền sản xuất. Tại các “nhà máy tối” (dark factory – những nhà máy hoạt động hoàn toàn tự động) như nhà máy Maextro ở thành phố Hợp Phì (Hefei) hay nhà máy GAC Aion tại Quảng Châu, robot vận hành gần như liên tục, thực hiện các công đoạn phức tạp với độ chính xác cao, từ sơn hai tông màu cho ôtô đến quản lý dây chuyền lốp xe. Hệ thống cảm biến và thuật toán giúp điều phối sản xuất theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Ông Zhu Qigui, Phó Giám đốc Học viện Nghiên cứu Tài chính Trung Quốc, Đại học Giao thông Thượng Hải, nhấn mạnh 15 nhà máy thông minh hàng đầu ở Trung Quốc, trải rộng trên nhiều ngành chủ chốt. Những nhà máy này không chỉ đang trở thành các mô hình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ, mà còn đóng vai trò như những “nút” quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp, giúp lan tỏa các giải pháp đã hoàn thiện đến các doanh nghiệp nhỏ hơn trong toàn bộ chuỗi công nghiệp.

Bên cạnh công nghệ, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định. Một đội ngũ kỹ sư lớn, hoạt động trong các lĩnh vực tăng trưởng nhanh như công nghệ sinh học, robot hình người và ứng dụng AI, giúp chuyển đổi các công nghệ sáng tạo thành giải pháp khả thi và có thể mở rộng.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, số lượng kỹ sư ở Trung Quốc đã tăng từ khoảng 5,21 triệu trong năm 2000 lên hơn 17,65 triệu vào năm 2020, hỗ trợ quá trình đổi mới nhanh trong sản xuất, từ xe điện, thiết bị bay không người lái đến điện tử tiêu dùng, với các doanh nghiệp tiêu biểu như DJI, Huawei và thế hệ mới của các công ty AI, robot.

Các nhà phân tích đánh giá AI giúp nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp, chuyển từ lắp ráp lợi nhuận thấp sang các phân khúc giá trị cao. Theo dữ liệu quốc tế, Trung Quốc chiếm hơn 1/2 số robot công nghiệp mới lắp đặt toàn cầu năm 2024, vượt Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Các chuyên gia nhấn mạnh tiến trình là từng bước, nhưng mỗi cải tiến nhỏ có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

AI trong ngành phim ảnh và truyền hình

AI cũng đang mở rộng vai trò trong sản xuất phim và kịch bản. Trước đây, việc một nhà làm phim cần ghi hình các trận chiến hoành tráng cho những bộ phim ngắn với ngân sách hạn chế, nhưng lại có ít diễn viên và thời gian eo hẹp, là một nỗi lo lớn. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra cả một đội quân diễn viên kỹ thuật số, giải quyết mọi khó khăn.

Tại phim trường Hoành Điếm ở thị trấn Hoành Điếm thuộc tỉnh Chiết Giang, nơi được mệnh danh là “Hollywood của Trung Quốc”, các công ty như Dongyang Yuanying và Huace Group sử dụng AI để tạo hiệu ứng đặc biệt, dựng cảnh chiến đấu, tạo cảnh hoành tráng, thể loại khoa học viễn tưởng và giả tưởng, thậm chí hỗ trợ viết kịch bản, đánh giá dự án và tối ưu hóa nội dung.

báo cáo của Hội Kỹ sư Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, AI đang tái định hình toàn bộ quy trình công nghiệp, từ viết kịch bản đến tiếp thị. Ảnh hưởng của AI vượt xa vai trò công cụ, tái định nghĩa thực hành sáng tạo, cấu trúc ngành và giá trị văn hóa.

Ông Li Zhenlin, Trưởng khoa Điện ảnh, Học viện Sân khấu Thượng Hải, nhận định: “AI nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất. Nhưng quan trọng hơn, AI mở rộng giới hạn biểu đạt thị giác, có khả năng tạo ra những phong cách điện ảnh và cách kể chuyện hoàn toàn mới mà trước đây chưa tưởng tượng được”.

Một số công ty còn phát triển mô hình ngôn ngữ lớn nội bộ để tăng năng lực. Đơn cử như Tập đoàn Huace tại Hàng Châu đã phát triển mô hình AI riêng cho tóm tắt, đánh giá và sáng tạo kịch bản. Nguồn dữ liệu của Huace – gồm 50.000 giờ phim, bản quyền truyền hình, dữ liệu 30 năm tích lũy như kịch bản, báo cáo đánh giá và dữ liệu ngành – là cốt lõi để đào tạo mô hình.

Mô hình có thể đánh giá sơ bộ nhanh các tiểu thuyết dài tới 1,2 triệu từ, những nhiệm vụ mà trước đây đội ngũ con người mất 10–14 ngày, giờ chỉ cần 1–2 giờ. Kết hợp đánh giá AI và thủ công, hiệu quả tổng thể tăng hơn 50%.

Theo các chuyên gia, AI không thay thế con người mà hỗ trợ, thay đổi một số quy trình sản xuất để tăng hiệu quả, song cốt lõi sáng tạo vẫn là con người. Nhờ AI, các đạo diễn mới có thể hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn, rút ngắn thời gian sản xuất, đồng thời bảo vệ bản quyền bằng các hệ thống giám sát tự động, giúp ngành công nghiệp sáng tạo phát triển bền vững hơn.

Có thể thấy, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của AI ở Trung Quốc, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sáng tạo và hiệu quả kinh tế cho cường quốc châu Á nà.