Campuchia thúc đẩy cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến

(Ngày Nay) - Hội đồng Bộ trưởng Campuchia chiều 13/3 đã thông qua dự luật nhằm thúc đẩy công tác trấn áp lừa đảo trực tuyến, trong bối cảnh Chính phủ nước này tăng cường các nỗ lực nhằm chống lại các hình thức lừa đảo công nghệ cao.

Dự luật trên đã được thảo luận và thông qua tại phiên họp toàn thể Nội các do Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Theo thông cáo báo chí sau phiên họp được phóng viên TTXVN tại Phnom Penh trích dẫn, dự luật bao gồm 5 chương và 24 điều nhằm thiết lập các biện pháp hình sự để tăng cường tính hiệu quả của các nỗ lực chống lừa đảo công nghệ cao, đồng thời góp phần bảo vệ trật tự và an ninh công cộng, cũng như hợp tác giải quyết các loại tội phạm này.

Thông cáo nhấn mạnh dự luật này cần thiết để thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Campuchia trong việc xóa bỏ tội phạm trực tuyến, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng năm 2024, cũng như hỗ trợ các nỗ lực chống rửa tiền và giải quyết các thách thức pháp lý liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Các điều khoản chính của dự luật bao gồm việc đưa ra 5 tội danh hình sự mới, như lừa đảo trực tuyến, tổ chức hoặc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, tuyển mộ hoặc đào tạo người khác tham gia lừa đảo trực tuyến, thu thập trái phép giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu cá nhân, các hình thức cụ thể của tội rửa tiền.

Dự luật cũng nêu rõ các thủ tục tố tụng hình sự đặc biệt, bao gồm các biện pháp liên quan đến thời hạn tạm giam, đình chỉ và phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản, miễn trừ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng lừa đảo trực tuyến là một vấn đề phức tạp ở cấp khu vực và toàn cầu, Campuchia cũng bị ảnh hưởng và uy tín bị tổn hại trên trường quốc tế.

Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định rằng chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến của Chính phủ không phải là một chiến dịch mang tính biểu tượng hay nỗ lực ngắn hạn như một số ý kiến đưa ra, mà là một cam kết thực sự để “làm trong sạch nội bộ” vì vấn đề này ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.