Campuchia thúc đẩy cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Hội đồng Bộ trưởng Campuchia chiều 13/3 đã thông qua dự luật nhằm thúc đẩy công tác trấn áp lừa đảo trực tuyến, trong bối cảnh Chính phủ nước này tăng cường các nỗ lực nhằm chống lại các hình thức lừa đảo công nghệ cao.
Campuchia thúc đẩy cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến

Dự luật trên đã được thảo luận và thông qua tại phiên họp toàn thể Nội các do Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Theo thông cáo báo chí sau phiên họp được phóng viên TTXVN tại Phnom Penh trích dẫn, dự luật bao gồm 5 chương và 24 điều nhằm thiết lập các biện pháp hình sự để tăng cường tính hiệu quả của các nỗ lực chống lừa đảo công nghệ cao, đồng thời góp phần bảo vệ trật tự và an ninh công cộng, cũng như hợp tác giải quyết các loại tội phạm này.

Thông cáo nhấn mạnh dự luật này cần thiết để thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Campuchia trong việc xóa bỏ tội phạm trực tuyến, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng năm 2024, cũng như hỗ trợ các nỗ lực chống rửa tiền và giải quyết các thách thức pháp lý liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Các điều khoản chính của dự luật bao gồm việc đưa ra 5 tội danh hình sự mới, như lừa đảo trực tuyến, tổ chức hoặc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, tuyển mộ hoặc đào tạo người khác tham gia lừa đảo trực tuyến, thu thập trái phép giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu cá nhân, các hình thức cụ thể của tội rửa tiền.

Dự luật cũng nêu rõ các thủ tục tố tụng hình sự đặc biệt, bao gồm các biện pháp liên quan đến thời hạn tạm giam, đình chỉ và phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản, miễn trừ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng lừa đảo trực tuyến là một vấn đề phức tạp ở cấp khu vực và toàn cầu, Campuchia cũng bị ảnh hưởng và uy tín bị tổn hại trên trường quốc tế.

Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định rằng chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến của Chính phủ không phải là một chiến dịch mang tính biểu tượng hay nỗ lực ngắn hạn như một số ý kiến đưa ra, mà là một cam kết thực sự để “làm trong sạch nội bộ” vì vấn đề này ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

PV
Campuchia tội phạm công nghệ lừa đảo trực tuyến

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
(Ngày Nay) - Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử, ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đạo diễn Johnny Burke (Anh), doanh nhân - nhà hảo tâm Nguyễn Phương Lam, bà Lưu Bảo Hương (đại diện dự án Living Heritage), nhiếp ảnh gia Minh Hòa, nhà báo – đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa… tại buổi ra mắt sách Vũ trụ của TÂM tại TPHCM
Tám nhân vật có uy tín chia sẻ bí quyết sống trong thời AI
(Ngày Nay) -Ấn phẩm “The Universal Within - Vũ trụ của TÂM” (GG Corporation và NXB Dân trí ấn hành) ra mắt công chúng ngày 12/3 tại TPHCM, chia sẻ những bí quyết quý giá hướng người đọc đến một cuộc sống chất lượng cao, thịnh vượng giữa những biến đổi không ngừng của thời đại.