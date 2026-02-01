Campuchia mở chiến dịch quy mô truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến

(Ngày Nay) - Tổng cục Công an quốc gia Campuchia ngày 31/1 thông báo lực lượng chức năng nước này đã mở một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến tại thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng.
Báo Thmeythmey cho biết chiến dịch được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia Sar Thet cùng sự phối hợp của Viện Kiểm sát tỉnh Svay Rieng.

Trong khi đó, tờ Koh Santepheap đưa tin chiến dịch trên có sự tham gia của khoảng 700 nhân viên an ninh nhằm vào khu phức hợp sòng bạc Van Chheung (A7). Trong quá trình truy quét, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Men Sam An đã chỉ thị các lực lượng chức năng tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ để bảo vệ danh tiếng của quốc gia trong mắt khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác năm 2025 và đề ra chương trình nghị sự mới trong năm 2026 của tỉnh Svay Rieng, bà Men Sam An khẳng định việc truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến là ưu tiên chiến lược nhằm duy trì ổn định kinh tế của Campuchia.

Trước đó, Bộ Thông tin Campuchia cho biết trong chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ trên phạm vi toàn quốc trong 7 tháng qua, lực lượng chức năng sở tại đã bắt giữ 5.106 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch, trục xuất 4.534 đối tượng. Bên cạnh đó, cơ quan Tòa án cũng đã tiến hành thủ tục pháp lý liên quan 37 vụ trọng án, tuyên án 172 đối tượng cầm đầu và đồng phạm.

