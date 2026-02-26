Campuchia khẳng định quyết tâm loại bỏ các trung tâm lừa đảo

(Ngày Nay) - Ngày 25/2, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục nỗ lực để loại bỏ các trung tâm lừa đảo và bảo vệ nền kinh tế của Campuchia.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông quốc tế trong chuyến thăm Brussels (Bỉ), Thủ tướng Manet thừa nhận rằng các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại Campuchia không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng quốc gia mà còn phá hoại nền kinh tế chân chính của đất nước.

Thủ tướng Hun Manet mô tả các mạng lừa đảo trực tuyến như một phần của "nền kinh tế đen" đang gây hại cho ngành du lịch và đầu tư nước ngoài. Ông nhấn mạnh điều này đã gây ấn tượng xấu đến hình ảnh của đất nước Campuchia và đây chính là lý do tại sao Campuchia cần phải loại bỏ vấn nạn này.

Ông cũng thừa nhận rằng các trung tâm lừa đảo có thể có một số tác động trực tiếp đối với lĩnh vực bất động sản và một số khoản đầu tư, nhưng khẳng định phần lớn lợi nhuận từ các hoạt động này không chảy vào ngân sách của chính phủ Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet đồng thời bác bỏ những tuyên bố cho rằng nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào các hoạt động bất hợp pháp. Ông khẳng định nền kinh tế nước này dựa vào những lĩnh vực thuần túy như du lịch, sản xuất và các lĩnh vực khác.

Để đối phó với vấn đề này, Chính phủ Campuchia đã triển khai một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ để loại bỏ các trung tâm lừa đảo, giải cứu hàng nghìn công nhân từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và Myanmar, nhiều trong số đó đã được đưa về nước.