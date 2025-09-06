Cảng Quốc tế Long An ký thỏa thuận với hai cảng quốc tế chiến lược Mỹ và Thụy Điển

(Ngày Nay) - Ngày 6/9/2025, trong khuôn khổ Hội nghị Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025, Cảng Quốc tế Long An đã chính thức ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế với Cảng Portland (Hoa Kỳ) và Cảng Gothenburg (Thụy Điển).

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Cảng Quốc tế Long An trong tiến trình hội nhập toàn cầu và mở rộng mạng lưới logistics biển quốc tế.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Tây Ninh, phối hợp tổ chức bởi Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài và Sở Công Thương Tây Ninh, thu hút gần 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT Cảng Quốc tế Long An, đại diện Dongtam Group, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Cảng Quốc tế Long An trong hệ sinh thái logistics toàn diện, bền vững và kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông khẳng định: “Tây Ninh với nền công nghiệp vươn mình mạnh mẽ, Đồng bằng sông Cửu Long với nguồn nông – thủy sản phong phú, kết hợp cùng Cảng Quốc tế Long An, cửa ngõ logistics của Đông Nam Bộ, sẽ tạo nên các trụ cột chiến lược phát triển vùng, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050”.

Hai biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội nghị hướng đến thúc đẩy giao thương biển giữa Việt Nam với Bắc Mỹ và Bắc Âu, thông qua các hành lang vận tải biển chiến lược.

Biên bản giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Portland (Oregon, Hoa Kỳ) tập trung khai thác tiềm năng cảng biển, chia sẻ thông tin thị trường, phát triển các tuyến vận chuyển hàng hải và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Biên bản với Cảng Gothenburg (Thành phố Gothenburg, Thụy Điển) nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực logistics, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, Thụy Điển và khu vực Bắc Âu.

Các thỏa thuận này đặt nền móng cho việc hình thành mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn, hướng tới một mạng lưới cảng biển quốc tế hiệu quả, linh hoạt và bền vững hơn.

Là cửa ngõ kết nối giữa Đông Nam Bộ và Campuchia, đồng thời nằm sát TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Tây Ninh đang vươn lên trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, logistics và thương mại điện tử.

Thời gian qua, Tây Ninh tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác tiềm năng thị trường nội địa và xuất khẩu, đồng thời tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cảng Quốc tế Long An là một trong những dự án trọng điểm do Dongtam Group đầu tư với quy mô 1.935 ha tại xã Tân Tập, tỉnh Long An, bao gồm khu cảng biển, khu công nghiệp, khu dịch vụ và khu đô thị, tạo nên một hệ sinh thái logistics và công nghiệp tích hợp hiện đại.

Hiện tại, khu cảng đã đưa vào vận hành 7 cầu cảng với tổng chiều dài 1.670 mét, tiếp nhận tàu có tải trọng đến 70.000 DWT. Dự kiến trong thời gian tới, Cảng sẽ mở rộng lên 9 cầu cảng với tổng chiều dài hơn 2.368 mét, phục vụ tàu trên 100.000 DWT, công suất khai thác lên đến 3 triệu TEU hoặc 10 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi giao thương hàng hóa giữa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và các thị trường quốc tế, góp phần giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đoàn đại biểu đã đến tham quan Cảng Quốc tế Long An. Các đại biểu đánh giá cao tính quy hoạch đồng bộ, quy mô đầu tư và các giải pháp logistics hiện đại, thân thiện môi trường mà Cảng đang triển khai.

Việc ký kết hợp tác với hai cảng lớn của Hoa Kỳ và Thụy Điển là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực không ngừng của Cảng Quốc tế Long An trong việc gia tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng kết nối quốc tế và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hội nhập toàn cầu.