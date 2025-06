Long An xuất hiện “làn sóng” căn hộ chung cư với nhiều dự án quy mô lớn

(Ngày Nay) - Phân khúc căn hộ chung cư vốn “ngủ quên” tại thị trường bất động sản Long An nhiều năm qua, nhưng thời gian gần đây trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều “ông lớn” bất động sản với những dự án quy mô lớn.

Long An có vị trí giáp ranh TP.HCM, là cửa ngõ kết nối vùng đô thị lớn nhất cả nước với đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện, là địa phương tập trung nhiều KCN, thu hút vốn đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI,... nên thị trường bất động sản tại địa phương này được đánh giá có tiềm năng phát triển cao.

Tuy nhiên, nguồn cung bất động sản tại địa phương này trước đây chủ yếu là các dự án với sản phẩm chủ lực như đất nền, nhà phố, biệt thự,... với các chủ đầu tư quen mặt như Thắng Lợi Group, Trần Anh Group, Cát Tường Group, SeaHoldings cùng một số chủ đầu tư nhỏ lẻ, còn căn hộ chung cư gần như không có. Nhưng từ cuối năm 2024 - nay, với sự “đổ bộ” của nhiều “ông lớn” bất động sản lớn, phân khúc căn hộ chung cư bắt đầu xuất hiện nhiều tại địa phương này.

Cụ thể, dự án Eco Retreat tại huyện Bến Lức có quy mô 220 ha, do Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư với nhiều phân khúc sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse. Trong đó phân khúc căn hộ đang được chào bán trên thị trường với giá bán hơn 40 triệu đồng – 55 triệu đồng/m2.

Tập đoàn VinGroup cũng vừa khởi công dự án Vinhomes Green City tại huyện Đức Hòa có quy mô hơn 197 ha với các sản phẩm đa dạng như biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, chung cư cao tầng và khu nhà ở liền kề. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Khu đô thị Water Point của Tập đoàn Nam Long có quy mô khoảng 355 ha với nhiều sản phẩm đa dạng. Trong đó phân khu căn hộ chung cư đã xây dựng xong giai đoạn 1, 2 và giai đoạn 3 của dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025, căn hộ tại đây có giá bán trên dưới 25 triệu đồng/m2.

Điểm chung của các dự án này là có quy mô hàng trăm ha, được đầu tư xây dựng bài bản với hệ thống tiện ích hoàn thiện phục vụ như cầu cuộc sống của khách hàng. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn khác như Coteccons, Him Lam, BIM Group, Phú Mỹ Hưng cũng có động thái nghiên cứu đầu tư dự án bất động sản tại Long An.

Các chủ đầu tư quen mặt tại thị trường Long An cũng dần chuyển hướng sang thị trường căn hộ chung cư như dự án như Dự án Destino Centro của Công ty Seaholdings đang mở bán với giá từ 26 – 35 triệu đồng/m2, Cát Tường Group chuẩn bị tung vào thị trường dự án Cát Tường Phú An có giá bán từ 24 – 26 triệu đồng/m2, Thắng Lợi Group chuẩn bị triển khai dự án The Win City với giá khoảng 22 triệu đồng/m2, phân khu chung cư thuộc dự án Long Phú Villa của Trần Anh Group,...

Theo Savills Việt Nam, sau giai đoạn thanh lọc kéo dài, thị trường bất động sản tại Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi tích cực nhờ những cải cách hành chính và hạ tầng hoàn thiện. Các thị trường vùng ven TP.HCM được hưởng lợi rõ rệt, đặc biệt là những khu vực có thể cung cấp nhà ở với giá bán hợp lý.

Với sự xuất hiện của những chủ đầu tư lớn, thị trường bất động sản Long An dự báo sẽ bước vào chu kỳ mới với những dự án quy mô lớn được đầu tư xây dựng bài bản và hệ thống tiện ích, pháp lý hoàn thiện, trong đó phân khúc căn hộ chung cư sẽ xuất hiện nhiều hơn tại địa phương này trong thời gian tới.