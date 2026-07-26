Châu Phi từng bước tự chủ nguồn cung vaccine nội địa

(Ngày Nay) - Ngày 24/7, Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) chính thức ký thỏa thuận cho vay 15 triệu USD với Viện Sinh học và Vaccine Nam Phi (Biovac) để triển khai dự án cơ sở sản xuất vaccine mới tại Cape Town (Nam Phi). Dự án đặt mục tiêu nâng công suất của Biovac lên 500 triệu liều/năm vào năm 2028.

Đây là cột mốc công nghệ y tế tại châu Phi, tạo bước ngoặt lớn trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu của toàn châu lục. Khi đi vào vận hành, đây sẽ là cơ sở đầu tiên tại châu Phi sản xuất khép kín vaccine phòng bệnh tả dạng uống (OCV), đồng thời là cơ sở đầu tiên tại Nam Phi sản xuất vaccine bại liệt bất hoạt (IPV) thông qua chuyển giao công nghệ từ các đối tác hàng đầu thế giới như Sanofi, Viện Vaccine Quốc tế (IVI), EuBiologics và Bharat Biotech.

Dự án cũng nhận hỗ trợ tài chính từ Chương trình Tăng tốc sản xuất vaccine châu Phi (AVMA) trị giá 1,2 tỷ USD do Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (Gavi) triển khai, nhằm giúp các nhà sản xuất nội địa đạt chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông Solomon Quaynor, Phó Chủ tịch AfDB, khẳng định khoản đầu tư này là nền tảng để củng cố chuỗi cung ứng khu vực, xây dựng "chủ quyền y tế" và nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng cho châu Phi. Đồng quan điểm, Tiến sĩ Morena Makhoana, Tổng Giám đốc Biovac, nhấn mạnh dự án giúp châu lục từng bước chuyển từ vị thế phụ thuộc nhập khẩu sang tự sản xuất và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), hiện hơn 99% vaccine tại châu Phi phải nhập khẩu. Bài học từ đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy Liên minh châu Phi (AU) đặt mục tiêu tự cung ứng 60% nhu cầu vaccine của toàn châu lục vào năm 2040 (so với mức dưới 1% trước đại dịch COVID-19).