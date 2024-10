Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến chất lượng bữa ăn tại ĐH Bách Khoa Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7385/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long liên quan đến việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Văn bản nêu: Báo Tuổi trẻ online ngày 7/10/2024 và một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội trong hai tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định; đồng thời, tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để tái diễn trường hợp tương tự.

Theo phản ánh của một số phương tiện thông tin đại chúng, các tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm canh thừa trong thời gian học giáo dục quốc phòng và an ninh. Không những vậy, một số sinh viên cho biết nhiều lần đã phát hiện ra "dị vật" như gián trong thức ăn tại nhà ăn A15.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại khoa giáo dục quốc phòng và an ninh. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thực, mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra các giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục.

Ban lãnh đạo Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chỉ đạo dừng ngay hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng và an ninh. Ngay trong đêm 7/10, nhà trường đã tổ chức gặp gỡ các sinh viên đang học giáo dục quốc phòng và an ninh để nghe ý kiến góp ý, tâm tư, nguyện vọng của các em. Giao các đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khoảng 500 sinh viên đang học Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã được chuyển sang nhà ăn dành cho cán bộ, giảng viên của trường trong thời gian chờ nhà trường thẩm định đơn vị cung cấp suất ăn mới.

Ngay buổi sáng ngày 8/10, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Bộ Giáo dục và Đào tạo đại diện cho cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đến nắm tình hình, đồng thời cùng cơ quan y tế địa phương và lãnh đạo Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trực tiếp đến kiểm tra các bếp ăn của trường này.

Được biết, cả nước hiện có 46 trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Đây là môn học duy nhất thực hiện bằng luật, các học viên phải ăn ở tập trung toàn phần theo từng cấp học, bậc học. Từ đầu năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị tổ chức ăn tập trung cho sinh viên theo học môn này phải được chia theo suất, đảm bảo định lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người học.