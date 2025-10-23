Chinh phục Fansipan: Khi Văn hóa “One team” hóa thành sức mạnh

(Ngày Nay) - Đêm Hà Nội yên ả. 22 giờ 30 phút, những ánh đèn nơi phố thị dần lùi xa sau khung cửa xe, nhường chỗ cho màn đêm lặng lẽ của cung đường lên Tây Bắc. Chiếc xe giường nằm chở 30 người CEO Group lao đi giữa sương đêm, mang theo niềm háo hức khó tả. Chúng tôi không đi tìm một chiến thắng, mà đi tìm giới hạn của chính mình để vượt thách thức.

Trước ngưỡng cửa tuổi 25, đất nước đang bước vào Kỷ nguyên mới, CEO Group hiểu rõ cơ hội nghìn năm có một, nhưng cũng nhận thấy những thách thức chưa từng có. Để vững vàng bước tiếp, chúng tôi cần thứ gì đó nhiều hơn chiến lược hay nguồn lực. Thứ CEO Group cần chính phương thức để thực hiện chiến lược với một nguồn lực lúc nào cũng hữu hạn – đó là con đường riêng - Con đường CEO Group (CEO Group Way), dựa trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp Một CEO Group, Một Gia đình, Một Đội (One CEO, One Family, One Team). Và Fansipan - nóc nhà Đông Dương (3.143 m), được chọn để thử thách chính tinh thần ấy.

Chặng đường của ý chí

4 giờ sáng, Sa Pa chìm trong màn sương đặc quánh. Cái lạnh len qua từng lớp áo, nhưng ánh mắt ai cũng sáng và đầy háo hức với chặng đường phía trước.

Buổi sáng ngày 2 còn dịu dàng với những con dốc thoai thoải, rừng trúc xanh non và tiếng suối róc rách. Nhưng khi lên đến độ cao 2.100m, thử thách thật sự mới bắt đầu. Đường dựng đứng. Mưa rừng đổ xuống bất ngờ, lạnh thấu xương. Đất trơn trượt. Nhiều đoạn phải bám vào thang sắt hoặc lội qua suối nhỏ.

Nhưng giữa gian khó ấy, chúng tôi nhìn thấy những điều đẹp nhất: Người khỏe dìu người yếu. Người đi trước quay lại chìa tay cho người phía sau. Ánh đèn pin của người này soi sáng cho người kia. Khi ấy, “One Team” không còn là khẩu hiệu. Nó sống, hiện hữu và dẫn lối từng bước chân.

Đêm ở trạm 2.800m là một kỷ niệm khó quên. Không điện, không sóng điện thoại, không nước nóng, không chăn, không gối, mỗi người chỉ có một túi ngủ mỏng và một chiếc đèn pin đội đầu. Nhiệt độ 5°C, gió rít qua khe gỗ, thỉnh thoảng cánh cửa lán lại đập ầm ầm vào vách.

Sau bữa ăn tối chóng vánh, chúng tôi đứng quây quần để hát cùng nhau và cười vang núi rừng. Lúc đó khoảng 18h30 nhưng trời đã tối từ lâu. Ngày thường, chắc muôn loài chim muông đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, chúng phải ngủ muộn. Khoảng 19h, cả đoàn về lán ngủ để 5 giờ sáng hôm sau thức dậy. Mà không ngủ sớm cũng chẳng có gì làm giữa rừng núi giá rét này. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao khiến cho con người cảm thấy lạnh buốt.

Mỗi phòng có 4 người được ngăn bằng 1 vách gỗ cao bằng tường, hở phía trên. Ai đó nói thầm ở phòng bên cũng nghe thấy. Nhờ không có sóng điện thoại, nên mọi người có không gian, thời gian để kết nối vui vẻ. Trong cái lạnh bất ngờ ấy, giữa núi rừng hoang vu, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ “Gia đình”.

Chạm mây và chạm vào chính mình

5 giờ sáng. Mưa vẫn rơi. Sương phủ dày. Nhiệt độ chỉ 7°C. Chúng tôi ăn mì tôm trứng, uống trà gừng, mặc áo mưa, dán miếng giữ nhiệt và chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng.

6 giờ, cả đoàn tập hợp. Tiếng hô vang dội giữa rừng núi:

“1, 2, 3 – CEO!”

“1, 2, 3 – Vượt thách thức!”

“1, 2, 3 – Vươn đỉnh cao!”

Tôi nói với anh em: “Những gì ta thấy phía trước, phía sau, bên trái hay bên phải – đều chẳng là gì so với sức mạnh bên trong mỗi người chúng ta. Khi ta chinh phục được Fansipan, nghĩa là ta đã đứng cao hơn chính nó”.

Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang rộn giữa núi rừng. Có lẽ chúng tôi đã đánh thức cả những chú chim ngủ nướng nhất trên ngọn núi này.

Càng gần đến đỉnh, gió, mưa càng lớn, lạnh buốt. Ông Trời đã thêm “gia vị” để thử thách chúng tôi. Và rồi khoảnh khắc ấy đến: 8 giờ 52 phút sáng, ngày 21/10/2025 – chúng tôi chạm đỉnh Fansipan. Chúng tôi đi trong mây, trong sương mù đặc quánh, gió rít lên từng đợt. Mọi thứ như đóng băng, rét run bần bật. Nhưng những trái tim người CEO đang ấm nóng hơn bao giờ hết.

Cả đội hồ hởi xếp hàng ngũ để chụp ảnh. Cờ Tổ quốc, cờ CEO tung bay trên đỉnh nóc nhà Đông Dương. Tiếng hô vang đồng thanh mạnh mẽ hơn cả lúc xuất phát: 1,2,3 CEO; 1,2,3 Vượt thách thức; 1,2,3 Đã lên đỉnh!

Chúng tôi ôm nhau. Mồ hôi, nước mưa, sương, gió hòa cùng nụ cười.

Không ai bị thương. Không ai bỏ lại phía sau. Mỗi người đều chinh phục được đỉnh cao của chính mình.

Để ăn mừng, ngay sau đó, chúng tôi thưởng cho chính mình những que kem lạnh hình cột mốc đỉnh Fansipan. Bên nhau, ngoài lạnh, trong lạnh, nhưng ấm áp vô cùng. Thưởng thức thêm những chiếc bánh kem trứng sữa hình cá ấm nóng tuyệt vời mà Sun phục vụ khách hàng. Nếu bạn lên đỉnh Fan, bạn nên thử món kem và bánh rất chill này.

Khi rời Fansipan, chúng tôi mang theo niềm tin rằng hành trình ấy sẽ còn tiếp tục – trên những cung đường mới, những dự án mới, những vùng đất mới, trong Kỷ nguyên mới.

Fansipan không chỉ là một ngọn núi cao nhất Đông Dương. Nó là biểu tượng của ý chí và niềm tin CEO Group, nơi mỗi con người hòa làm một, nơi tinh thần “One Ceo, One Family, One Team” trở thành sức mạnh dẫn lối cho tương lai.

Và như tôi vẫn nói với anh em của mình: Không gì có thể so sánh với trí tưởng tượng, tầm nhìn, ý chí của con người.

Hành trình chinh phục Fansipan đã khép lại, nhưng hành trình chinh phục tương lai – mới chỉ bắt đầu./.