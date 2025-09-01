Chính quyền địa phương 2 cấp: Những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2025

(Ngày Nay) - Sau hai tháng triển khai, hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, theo các văn bản được ban hành, trong tháng 9/2025 có một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Kết luận số 186-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ngày 29/8/2025) về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kết luận, giao nhiệm vụ tới các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị...

Nổi bật trong tháng 9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ: giao Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những bất cập (nếu có), báo cáo Bộ Chính trị trong tháng Chín; Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Chính phủ ban hành trong tháng Chín quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch số 56-KH/BCĐ, ngày 4/7/2025 (của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW) về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp; rà soát việc chỉ đạo hướng dẫn, xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư định kỳ hằng tháng.

Kế hoạch số 56-KH/BCĐ nêu rõ mục đích, yêu cầu rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện (các nhiệm vụ mới và nhiệm vụ đã được giao thực hiện) để vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Phụ lục được ban hành kèm theo nêu rõ những nhiệm vụ, thời gian dự kiến hoàn thành của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trước 30/9/2025.

Đảng ủy Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, kịp thời điều chỉnh chương trình xây dựng pháp luật năm 2025 (nếu có) liên quan đến hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương; về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, xử lý chồng chéo trong các quy định pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các văn bản, giữa Trung ương và địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình đơn vị hành chính 2 cấp. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trước 30/9/2025.

Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển đặc thù cho một số địa phương, xem xét ban hành quy định để thực hiện thống nhất thực hiện trong toàn quốc. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trước 30/9/2025.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng giảm số lượng hội, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, hoạt động thiết thực, hiệu quả (dự kiến hoàn thành trước 30/9/2025).

Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm quản lý thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tinh gọn tối đa, giảm số lượng các cơ quan, báo chí, tạp chí, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết (dự kiến hoàn thành trước 30/9/2025)…

Ngày 23/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ để đánh giá tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; được chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; có sự vào cuộc tích cực, chủ động của tất cả các cấp, các ngành, địa phương… Nền hành chính chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân. Từ sự cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính, tin tưởng về nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì người dân trong tương lai.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả, nhất là trong sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hóa dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí sắp xếp trụ sở, tài sản công, sắp xếp nhà ở cho cán bộ…

Ghi nhận từ địa phương, đến cuối tháng Tám vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc ban hành các đề án, quyết định về tổ chức, biên chế, thành lập mới 164 phòng chuyên môn ở 54 xã, phường, đặc khu; bố trí khoảng 21.000 cán bộ, công chức, viên chức vào vị trí làm việc. Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công từ tỉnh đến cơ sở trong 2 tháng đã tiếp nhận 83.767 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt cao. Hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 75%, số hóa gần như toàn bộ hồ sơ, phí và lệ phí được thu hoàn toàn qua phương thức không dùng tiền mặt; góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Còn tại Bắc Ninh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bố trí điểm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nơi cư trú, ngoài giờ hành chính. Đây được coi là một trong những sáng kiến, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát cơ sở...