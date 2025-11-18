Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi bà con vùng lũ xã Gò Nổi, Đà Nẵng

(Ngày Nay) - Sáng 18/11, nhân dịp đến dự Ngày Đại đoàn kết toàn dân tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm hỏi, động viên bà con vùng đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại địa phương.

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã chia sẻ với bà con về những khó khăn, mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra, mong muốn người dân xã Gò Nổi đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục hậu quả bão lũ. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ đồng bào, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, các cháu học sinh sớm được trở lại trường học.

Mưa lớn trong thời gian qua đã khiến nhiều khu vực phía Nam Thành phố Đà Nẵng bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nơi đã ngập lụt lần thứ 4 - 5 chỉ từ tháng 10/2025 đến nay, gây thiệt hại lớn cho người địa phương. Hiện nay, lũ trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục lên nhanh. Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, hỗ trợ người dân tối đa; các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, giao thông, điện, nước; đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bà con vùng bị cô lập.

Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn, Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu; bày tỏ tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình, anh dũng chiến đấu, kiên cường bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ghi lưu bút tại Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Tên tuổi và khí phách của anh Nguyễn Văn Trỗi mãi mãi truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, nhắc nhở chúng ta luôn giữ vững lý tưởng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”.

Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn là nghĩa trang cấp quốc gia, nơi yên nghỉ của 5.620 liệt sĩ, trong đó có 37 mộ của các lão thành cách mạng, 125 mộ của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có mộ của Mẹ Nguyễn Thị Thứ - người có 9 người con đẻ, một con rể và 2 cháu ngoại là liệt sĩ. Trong khuôn viên của nghĩa trang có Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi ở vị trí trang trọng. Đây là địa chỉ đỏ của rất nhiều thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình về nguồn, tri ân, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngôn, năm nay 105 tuổi, tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi.