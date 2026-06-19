Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” đến với ngôi trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 24/6 sắp tới, Trường Đại học Thăng Long, ngôi trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam, vinh dự là đơn vị đại học đầu tiên tại Hà Nội được lựa chọn để công diễn chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng”. Buổi công diễn tại trường có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam, đạo diễn, biên kịch và tập thể diễn viên đoàn kịch và hơn 500 đảng viên, đoàn viên của trường Đại học Thăng Long.

Trước đó, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” đã được tổ chức thành công tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Cao Bằng, Phú Thọ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hà Nội), Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW đưa văn hóa đi vào cuộc sống; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa việc Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Thế giới Di sản, Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số đơn vị xây dựng Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Với gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam cũng như các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng tham gia, chương trình sẽ trình diễn các ca khúc ca ngợi Bác Hồ, đặc biệt là chùm kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm các vở: "Chuyện nhà chị Tín" (Tác giả: Lê Trinh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên), "Miền Nam trong trái tim Bác" (Tác giả: Lý Nguyên Anh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên), hứa hẹn sẽ khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi khán giả qua ngôn ngữ thể hiện mới mẻ.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, ôn lại hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sau buổi công diễn tại Trường Đại học Thăng Long, những buổi diễn miễn phí sẽ được tiếp tục triển khai tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026; 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh.

