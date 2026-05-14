Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai trương AI Lab của Trường Đại học Thăng Long

(Ngày Nay) - Ngày 14/5, Trường Đại học Thăng Long tổ chức lễ khai trương AI Lab tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc, đồng thời triển khai chương trình tham quan trải nghiệm thực tế dành cho 80 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cùng lãnh đạo NIC, đại diện nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Mô hình triển vọng về đào tạo AI gắn với doanh nghiệp

Những năm gần đây, khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng giữ vai trò nền tảng của tiến trình chuyển đổi số, việc đầu tư không gian học tập, thực hành và nghiên cứu chuyên sâu về AI được xem là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở giáo dục đại học đào tạo khối công nghệ. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của AI Lab được xem là bước đi mới của Trường Đại học Thăng Long trong chiến lược tăng cường đào tạo thực hành, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và mở rộng kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đặt tại tầng 2 của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc, AI Lab của Trường Đại học Thăng Long được định hướng phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu như tổ chức học phần thực hành, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, kết nối chuyên gia - doanh nghiệp - sinh viên và tạo môi trường học tập có tính tương tác cao.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Trương Nhật Hoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long cho biết, việc đưa AI Lab vào hoạt động tại NIC Hòa Lạc nhằm giúp sinh viên được tiếp cận trực tiếp với các bài toán thực tế của doanh nghiệp.

“Trường Đại học Thăng Long mang AI Lab đến không gian của NIC Hòa Lạc với một mục tiêu rất rõ ràng: sinh viên phải được học và làm trên những bài toán thật của doanh nghiệp. Mọi nghiên cứu, thực hành tại đây đều hướng tới việc tạo ra sản phẩm thực tế, qua đó cung cấp nguồn nhân lực AI có năng lực thực chiến, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường công nghệ hiện nay”, TS. Trương Nhật Hoa nhấn mạnh.

Theo đại diện Nhà trường, việc đặt AI Lab trong khuôn viên NIC Hòa Lạc giúp sinh viên và giảng viên có điều kiện kết nối trực tiếp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA, Meta, Google cùng các doanh nghiệp công nghệ trong nước như Viettel, FPT, VNPT…

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho rằng việc Trường Đại học Thăng Long triển khai AI Lab tại NIC Hòa Lạc là bước đi tích cực trong quá trình tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Theo ông Võ Xuân Hoài, AI Lab sẽ đóng vai trò cầu nối giữa giáo dục đại học, nghiên cứu ứng dụng và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động trong lĩnh vực AI. NIC cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để mô hình này hoạt động hiệu quả, hướng tới trở thành hình mẫu hợp tác giữa nhà trường, cơ quan đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ.

Cũng trong chương trình tham quan các trung tâm đổi mới sáng tạo tại NIC Hòa Lạc, trao đổi với ông Na Ki Hong - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực AI gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

“Sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Thăng Long được đào tạo tại NIC mà vào làm việc tại Samsung thì phải được trả lương gấp đôi”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm chia sẻ.

Phát biểu cho thấy kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Tài chính đối với mô hình đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghệ cao tại NIC Hòa Lạc, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực AI chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trải nghiệm sống động với không gian công nghệ cao

Trong khuôn khổ chương trình, 80 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Thăng Long đã tham gia chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại NIC Hòa Lạc. Sinh viên được giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tham quan khu trưng bày công nghệ, hệ thống phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu và các khu vực phát triển công nghệ cao.

Nhiều lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu nhân lực lớn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, UAV, tự động hóa và hàng không vũ trụ cũng được giới thiệu tới sinh viên thông qua các hoạt động trải nghiệm và chia sẻ chuyên đề.

Tại workshop VR do Onion phối hợp tổ chức, sinh viên có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng thực tế ảo và tìm hiểu về các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh đó, workshop về thiết kế vi mạch và hệ sinh thái bán dẫn do bà Trần Thúy Vy - Country Manager của Tập đoàn Cadence chia sẻ đã mang đến thêm góc nhìn về tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Bạn Lê Thị Quỳnh Như, sinh viên K37 ngành Công nghệ thông tin, cho biết chuyến trải nghiệm giúp sinh viên có cơ hội quan sát trực tiếp môi trường nghiên cứu và làm việc công nghệ chuyên nghiệp.

“Thông qua việc tìm hiểu cách các mô hình AI được huấn luyện và ứng dụng vào thực tế, em có thêm cảm hứng để phát triển các dự án cá nhân cũng như định hình rõ hơn những kỹ năng chuyên môn cần thiết cho công việc trong tương lai”, Quỳnh Như chia sẻ.

Sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đơn vị công nghệ tại sự kiện được xem là sự ghi nhận, động viên đối với các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, nghiên cứu ứng dụng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thông qua việc đưa AI Lab vào hoạt động tại NIC Hòa Lạc, Trường Đại học Thăng Long tiếp tục khẳng định định hướng phát triển theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, thực hành, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp. Nhà trường kỳ vọng AI Lab sẽ trở thành điểm nhấn mới trong hoạt động đào tạo công nghệ, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên trong thời gian tới.