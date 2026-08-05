Chính thức lọc ảo xét tuyển đại học năm 2026

(Ngày Nay) - Bắt đầu từ hôm nay (4/8), Hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 chính thức bước vào giai đoạn lọc ảo trên phạm vi toàn quốc. Việc lọc ảo được thực hiện 6 lần theo quy trình và kết thúc vào ngày 9/8.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; trong đó, hơn 874.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, với tổng số 7.180.860 nguyện vọng.

Hệ thống lọc ảo sẽ hoạt động như sau: Tất cả các thí sinh dù đăng ký xét tuyển theo phương thức nào cũng phải đăng ký trực tuyến lên cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất.

Kết thúc thời gian đăng ký, các trường tải xuống từ phần mềm dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường mình, tự chạy phần mềm xét tuyển riêng của trường và cập nhật kết quả thí sinh trúng tuyển trở lại phần mềm chung của Bộ để chạy lọc ảo trên toàn hệ thống.

Lọc ảo là quá trình sử dụng phần mềm xét tuyển chung để loại khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến của mỗi trường những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng có mức ưu tiên cao hơn tại cơ sở đào tạo khác. Điều này đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng duy nhất ở một phương thức trong danh sách nguyện vọng thí sinh đăng ký đủ điều kiện trúng tuyển, theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Sau mỗi lần lọc, hệ thống sẽ trả kết quả về cho các trường để tiếp tục điều chỉnh danh sách xét tuyển. Quá trình này được lặp lại nhiều lần nhằm đảm bảo kết quả cuối cùng có độ chính xác cao nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên hệ thống, không có chức năng điều chỉnh số lượng xét tuyển, điểm chuẩn mà trường đã xác định. Hệ thống không xét tuyển thay cho các trường.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển. Theo đó, danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do cơ sở đào tạo tải lên hệ thống). Sau khi hoàn tất lần xử lý nguyện vọng cuối cùng, các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Trước 17 giờ ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc cam kết nhập học dưới bất kỳ hình thức nào trước 17 giờ ngày 13/8, đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8.