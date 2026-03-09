Trường Đại học Thăng Long tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2026

(Ngày Nay) - Vào ngày 8/3 vừa qua, Trường Đại học Thăng Long đã tiếp đón, tư vấn cho hàng ngàn bậc phụ huynh và các bạn học sinh có mặt tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026.

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ và Vụ Giáo dục đại học Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên có quy mô lớn, quy tụ gần 600 gian tư vấn đến từ các cơ sở đào tạo.

Có mặt tại ngày hội, đội ngũ gần 100 cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thăng Long đã lắng nghe và giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh về định hướng ngành học và những điểm mới trong xét tuyển năm nay. Trong bối cảnh mùa tuyển sinh có nhiều thay đổi, Trường Đại học Thăng Long mở rộng cơ hội cho các thí sinh tự tin xét tuyển vào các ngành học, tuyển sinh những chương trình đào tạo mới tạo nền tảng vững chắc cho các em bước vào tương lai.

Tại khu vực tư vấn của Trường Đại học Thăng Long, không khí luôn nhộn nhịp khi nhiều phụ huynh và học sinh dừng lại tìm hiểu thông tin. Đối với nhiều gia đình, ngày hội không chỉ là dịp tiếp cận thông tin tuyển sinh chính thống mà còn giúp học sinh thêm tự tin trong việc lựa chọn con đường đại học phù hợp.

Không chỉ được lắng nghe những tư vấn nhiệt tình từ cán bộ giảng viên, sinh viên trường, các bạn học sinh khi ghé thăm gian tuyển sinh và quầy tương tác của trường Đại học Thăng Long còn có cơ hội nhận được những món quà độc đáo, hữu ích cho con đường học tập sau này.

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long năm 2026 mang tới nhiều đổi mới có lợi cho thí sinh, giúp các bạn tự tin theo đuổi ngành học mình mong muốn như: rút ngắn lộ trình học tập từ 3-3,5 năm với mức học phí không thay đổi trong suốt quá trình học; lợi thế vượt trội về áp dụng điểm cộng dành riêng cho thí sinh có thành tích đặc biệt hoặc chứng chỉ ngoại ngữ; hay xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập cấp THPT dành cho các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn và Điều dưỡng…

Thông tin tuyển sinh chính thức Trường Đại học Thăng Long năm 2026 đã được công bố trên fanpage của nhà trường https://tlu.to/TTTS-TL-2026.