Vì sao Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng không đồng ý cho giáo viên nghỉ hưu?

(Ngày Nay) - Giáo viên căn cứ vào điều khoản này để xin nghỉ hưu, nhưng sau khoảng một năm kể từ lúc giáo viên đăng ký nguyện vọng, hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) mới dựa vào điều khoản khác để... bác bỏ!

Tạp chí Ngày Nay nhận được Đơn đề nghị giúp đỡ đề ngày 24/6/2026 của ông Nguyễn Hữu Quang - Phòng Công tác Sinh viên - Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp (SV-HTDN&KN), Trường Đại học Phạm Văn Đồng liên quan đến việc giải quyết chế độ nghỉ hưu theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP (Nghị định 154).

Để giáo viên chờ suốt một năm mới... bác bỏ nguyện vọng!

Trong đơn, ông Quang cho rằng bản thân thuộc trường hợp được xem xét giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 154, ít nhất, dựa trên các căn cứ sau:

Thứ nhất, đơn vị nơi ông công tác đã được sắp xếp, sáp nhập theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Nhà nước trên cơ sở đề án: Sắp xếp tổ chức bên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng, kèm theo Quyết định 282/QĐ-UBND ngày 29/4/2026.

Thứ hai, ông sinh ngày 10/02/1969. Tại thời điểm dự kiến nghỉ hưu (tháng 12/2026), tuổi đời của ông gần 58 tuổi, được xem xét áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Nghị định số 154. Ông đã có hơn 32 năm công tác trong ngành giáo dục và hơn 32 năm tham gia bảo hiểm xã hội, đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và có đơn xin tự nguyện tinh giản.

Thứ ba, năm học 2024-2025 ông xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ, tham chiếu với Nghị định 154 quy định về tinh giản biên chế. Khi nhà trường triển khai chủ trương thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị 154 của Chính phủ, ông đã làm đơn đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Thông báo 696/ĐH PVĐ-TCHC do ông Trần Đình Thám Ký ngày 15/6/2025. Nhà trường đã ghi nhận nguyện vọng này và đánh giá ông mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trong năm học đó.

Thứ tư, ông là giáo viên không đạt chuẩn theo Thông tư số 26/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Đại học.

“Hiện nay tuổi tác, sức khỏe và thị lực của tôi đã giảm sút, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin cũng hạn chế nên ảnh hưởng nhất định đến khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.

Mặc dù, tôi đáp ứng đủ điều kiện trên nhưng đến thời điểm đầu tháng 6/2026 năm học 2025-2026, tức là còn 6 tháng đến thời điểm nghỉ hưu (12/2026), hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã dừng thực hiện chủ trương tinh giản biên chế mà không hề có bất kỳ thông báo nào đến tôi cũng 5 giáo viên khác trong diện tinh giản quý 2/2026 được biết.

Do đó, tôi đã làm Đơn kiến nghị gửi ông Trần Đình Thám ngày 9/6/2026. Ngày 15/6/2026 Trường đã tổ chức cuộc họp thông tin về việc dừng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154. Tại cuộc họp đó, Ông Thám đã bác bỏ mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các thầy cô giáo, mang tính áp đặt, khẳng định không có việc tinh giản biên chế trong năm 2026, và kể cả năm 2027, và thách thức giáo viên, giảng viên nộp đơn kiện lên trên tỉnh, gây nhiều bức xúc và dư luận trái chiều trong các thầy cô giáo.

Ông Thám không cho tôi photo (chụp ảnh-PV), xem biên bản kết luận của cuộc họp ngày 15/6/2026. Tôi nhận thấy: Việc hiệu trưởng không cho tôi cùng 5 giảng viên khác trong diện đã đăng ký, nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm 12/2026 theo Thông báo 696/ĐH PVĐ-TCHC đã triển khai trước đó, có nhiều bất cập trong việc lập kế hoạch, xây dựng lộ trình, tham mưu thực hiện chính sách có dấu hiệu thiếu minh bạch, cản trở chính sách nhân văn của Chính phủ.

Đến thời điểm còn 6 tháng là nghỉ hưu, ông Thám từ chối nguyện vọng của tôi với lý do “Không có người làm” là không thỏa đáng, “không đúng luật”, không đúng với tinh thần nhân văn của Nghị định 154.

Tôi đã đăng ký nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi từ thời điểm khá sớm (đầu năm học 2024-2025); do đó lãnh đạo nhà trường đã biết trước, nên có điều kiện chủ động trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự để bảo đảm hoạt động của đơn vị.

Mặt khác, việc thiếu nhân sự hoặc chưa tìm được người thay thế là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp của nhà trường, không thể lấy đó làm lý do giữ người hay cản trở Nghị định 154. Ông Trần Đình Thám không thể căn cứ vào khó khăn của trường để bác bỏ văn bản chính ông đã ký và triển khai trước đó, để từ chối giải quyết quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của thầy cô giáo theo chính sách của Chính phủ”, ông Quang viết trong đơn.

Trong đơn, ông Quang cho rằng đây là chủ trương của Đảng và Chính phủ có tính nhân văn, tạo điều kiện cho người lớn tuổi được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng và ông đáp ứng đủ điều kiện trên. Chính vì lý do nêu trên, ông cho rằng việc ông Thám không giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154 cho ông là hoàn toàn tùy tiện, áp đặt. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân ông mà còn là uy tín nhà trường nói chung.

Hiệu trưởng áp dụng sai căn cứ pháp lý để bác bỏ nguyện vọng của giáo viên?

Ông Quang cho biết, ông cũng đã gửi đơn kiến nghị đến Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Ngãi. Việc này diễn ra sau khi ông nhận được Văn bản số 760/ĐH PVĐ - TCHC đề ngày 25/6/2026 do ông Trần Đình Thám - Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng ký, trả lời kiến nghị của ông. Trong Văn bản 760, thể hiện nội dung “Nhà trường chưa thể giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho ông Nguyễn Hữu Quang”.

Ngày 7/7, Sở Nội vụ Quảng Ngãi có Văn bản số 3040 về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Quang đến hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, để vị hiệu trưởng trường này “xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định” về các kiến nghị của ông Quang liên quan đến việc kiến nghị ông Trần Đình Thám - Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng không giải quyết chế độ Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 154. Tuy nhiên, văn bản của Sở Nội vụ Quảng Ngãi không đưa ra mốc thời gian để hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng giải quyết và báo cáo kết quả.

Trở lại Văn bản số 760 của hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, để bác bỏ lý do sức khỏe và thị lực giảm sút của ông Quang, nhà trường đã trích dẫn và áp dụng tiêu chuẩn của điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định 154 (yêu cầu phải nghỉ ốm đau trên 200 ngày có xác nhận của BHXH).

Tuy nhiên, đối chiếu Nghị định 154, ông Quang nộp đơn tinh giản theo diện điểm g (Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ + Tự nguyện xin nghỉ) - đây là hai trường hợp hoàn toàn độc lập, tách biệt nhau. Và trong danh sách viên chức đăng ký thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154, được ký bởi Phòng Công tác SV ngày 26/6/2025, trường hợp của ông Quang thuộc điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định 154.

Ông Quang cho biết ông ghi thêm lý do sức khỏe yếu chỉ là trình bày hoàn cảnh thực tế chứ không xin nghỉ theo diện nghỉ ốm đau của điểm h. Bởi, theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 154, thì các trường hợp được tinh giản chỉ cần thuộc “một trong các trường hợp” từ điểm a đến điểm h chứ không phải bao gồm tất cả các điểm này.

“Việc nhà trường dùng tiêu chuẩn của điểm h để ép vào trường hợp điểm g rồi kết luận ông Quang “không đủ căn cứ” liệu có phải là đang áp dụng sai đối tượng và cố tình làm khó người lao động?”, phóng viên đặt nội dung trao đổi, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi từ phía nhà trường.

Cũng tại Công văn 760, nhà trường lấy lý do “phòng Công tác SV-HTDN&KN sau sáp nhập không phát sinh biên chế dôi dư cơ học” làm căn cứ từ chối ông Quang. Nhưng theo Nghị định 154, diện tự nguyện của cá nhân do năng lực (điểm g) hoàn toàn không có điều kiện bắt buộc đi kèm là phòng ban đó phải dôi dư biên chế sau sáp nhập.

Để rõ hơn sự vụ, phóng viên đã liên hệ, gửi nội dung trao đổi đến ông Trần Đình Thám - Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi các nội dung mà phóng viên đã gửi đi.

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