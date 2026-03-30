Trường Đại học Thăng Long sắp tổ chức Ngày hội việc làm, hơn 3.000 cơ hội mở ra cho sinh viên

(Ngày Nay) - Ngày 3/4/2026 tới đây, Trường Đại học Thăng Long sẽ tổ chức Ngày hội việc làm Thang Long University Job Fair 2026, dự kiến thu hút gần 5.000 sinh viên và hơn 30 doanh nghiệp tham gia, mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm cùng nhiều hoạt động định hướng nghề nghiệp thiết thực.

Hướng tới việc tăng cường kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, Ngày hội việc làm Thang Long University Job Fair 2026 sẽ diễn ra vào ngày 3/4/2026 tại Quảng trường Tri thức, Trường Đại học Thăng Long. Sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối trực tiếp trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng số hóa.

Hàng nghìn cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Với chủ đề “Phát triển bền vững - Thích ứng tương lai”, chương trình năm nay tập trung vào việc trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên công nghiệp 5.0. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các kỹ năng như tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường số được nhấn mạnh như yếu tố then chốt.

Theo ban tổ chức, ngày hội sẽ quy tụ hơn 30 doanh nghiệp uy tín thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, giáo dục, dịch vụ và hàng không, với sự góp mặt của các đơn vị như BIDV, Vietcombank, VIB, MSB, Shinhan Bank, Chailease, IIG Việt Nam, SAPP Academy, Golden Gate và Vietnam Airlines. Sự đa dạng này giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường lao động cũng như yêu cầu tuyển dụng.

Tại sự kiện, sinh viên sẽ có cơ hội trực tiếp nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn nhanh và trao đổi với nhà tuyển dụng. Dự kiến gần 3.000 vị trí việc làm sẽ được giới thiệu, bao gồm các công việc toàn thời gian, bán thời gian và thực tập, với mức thu nhập phổ biến từ 8–14 triệu đồng/tháng; một số vị trí chuyên môn cao có thể đạt tới 85 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ như tư vấn chỉnh sửa CV, phỏng vấn thử 1:1 và hướng nghiệp cùng các chuyên gia đến từ TopCV, iVIEC và Navigos. Đây là cơ hội để sinh viên hoàn thiện hồ sơ cá nhân, nâng cao kỹ năng và tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động.

Đa dạng hoạt động định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm thực tiễn

Trong khuôn khổ sự kiện, chuỗi talkshow nghề nghiệp với các chủ đề “Adaptability & Continuous Learning (Khả năng thích ứng và học tập liên tục): Làm chủ sự thay đổi” và “Industry 5.0 (Công nghiệp 5.0): Chuyện nghề, chuyện tương lai” cũng sẽ được tổ chức, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp như ông Nguyễn Đức Thái - Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Giáo dục SAPP, ThS. Lê Minh Thắng - Giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục khai phóng VinUniversity,... Các phiên thảo luận dự kiến mang đến những góc nhìn thực tiễn về xu hướng việc làm và kỹ năng cần thiết trong tương lai.

Ngoài ra, vòng chung kết Cuộc thi Kinh doanh & Marketing Thăng Long 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo: Kỷ nguyên số và Phát triển bền vững” sẽ là điểm nhấn, tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện tư duy chiến lược và khả năng sáng tạo trong môi trường thực tiễn.

Là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2019, Ngày hội việc làm Thang Long University Job Fair góp phần tăng cường kết nối giữa đào tạo và doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, sự kiện được kỳ vọng không chỉ mang lại cơ hội việc làm trước mắt mà còn giúp sinh viên định hình lộ trình nghề nghiệp lâu dài.