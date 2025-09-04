“Cỗ máy tăng trưởng” Expo khởi động, Boutique Gate sẵn sàng bứt tốc giá trị

(Ngày Nay) - Chỉ sau nửa tháng vận hành, Trung tâm Triển lãm Việt Nam – VEC (Đông Anh, Hà Nội) đã liên tục phá kỷ lục về lượng khách, cho thấy tiềm năng bùng nổ của mô hình thương mại, kinh tế Expo (Expo Trading) tại Việt Nam. Kế cận VEC, “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate kiến tạo chuẩn mực mới cho đầu tư và kinh doanh, nơi mỗi bước chân của du khách đều có thể chuyển hóa thành cơ hội sinh lời.

Đông Bắc Thủ đô - Hub thương mại quốc tế hàng đầu khu vực

Từ Dubai Expo City (UAE), Milan Rho Fiera (Ý) tới Shanghai Expo Zone (Trung Quốc), lịch sử các đô thị triển lãm cho thấy đây không chỉ là điểm hẹn văn hóa - thương mại mà còn là “cỗ máy tăng trưởng” mạnh mẽ cho kinh tế quốc gia. Shanghai Expo 2010 từng đón tới 73 triệu khách chỉ trong 6 tháng; Expo 2020 Dubai cũng thu hút 24 triệu lượt khách, còn Expo Milan 2015 đạt 22,5 triệu khách chỉ trong nửa năm. Những con số này minh chứng rõ ràng cho sức hút toàn cầu cũng như hiệu quả kinh tế khổng lồ mà kinh tế Expo mang lại.

Tại Việt Nam, VEC quy mô top 10 thế giới, chính là “chìa khóa” khai mở nền kinh tế Expo tỷ đô. Chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, VEC đã tạo nên cơn “địa chấn” với gần 4 triệu lượt khách tham quan – kỷ lục chưa từng có ở bất cứ triển lãm nào từ trước tới nay tại Việt Nam. Theo tính toán, VEC có thể đón khoảng 60 triệu lượt khách mỗi năm - sánh ngang các kinh đô triển lãm hàng đầu thế giới.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhận định, sự hiện diện của VEC sẽ đưa Việt Nam trở thành một Hub thương mại quốc tế. Đây là nền tảng để Vinhomes Global Gate phát triển thành một Thành phố Expo tầm cỡ, tương tự như cách Dubai, Thượng Hải hay Milan đã làm nên thương hiệu đô thị triển lãm toàn cầu.

Boutique Gate - “Mặt tiền thương mại” được săn lùng gắt gao

Với vị trí kế cận VEC, “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate được xem là mảnh ghép chiến lược, đón đầu dòng khách khổng lồ đến với Hub thương mại quốc tế tại Đông Bắc Thủ đô. Nếu VEC là “sân khấu quốc gia” quy tụ các đại sự kiện, thì Boutique Gate chính là “mặt tiền thương mại” nơi mọi trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giao thương quốc tế được lan tỏa mỗi ngày.

Lấy cảm hứng từ các đô thị triển lãm nổi tiếng thế giới, và được kiến tạo theo mô hình Expo Trading - xu hướng thương mại gắn với chuỗi sự kiện lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Boutique Gate mang đến không gian kinh doanh hiện đại, đồng thời được định vị là điểm đến trải nghiệm, kết nối cộng đồng và khẳng định bản sắc thương hiệu.

Nổi bật là 208 căn bất động sản thương mại thấp tầng, thuộc ba khu phố chuyên biệt: Phố Hoàng Hôn, Bình Minh và Phố Expo. Mỗi khu phố được thiết kế như một “kịch bản kinh doanh” hoàn chỉnh, từ mua sắm - ẩm thực quốc tế, trải nghiệm văn hoá - nghệ thuật, cho tới các dịch vụ cao cấp. Bên cạnh đó, toàn bộ các khu phố đều kết nối trực tiếp với hầm để xe riêng, tạo điểm chạm đầu tiên giữ chân khách hàng - lợi thế mà những phố cũ nội đô không thể có được.

Không chỉ có quy hoạch thông minh và vận hành tối ưu, Boutique Gate còn nằm ở tâm điểm của “tứ giác vàng” hạ tầng, gồm sân bay Nội Bài, sân bay Gia Bình, cầu Tứ Liên và VEC, tạo nên lõi giao thương sôi động bậc nhất của “New CBD” khu Đông Bắc.

Trước đó, hiệu quả của mô hình Expo Trading đã được kiểm chứng ở nhiều thành phố trên thế giới. Tại Shanghai Expo 2010, lượng khách 73 triệu lượt trong 6 tháng mang về doanh thu 1-2 triệu USD/tháng. Expo Dubai 2020 với 24 triệu khách tạo ra doanh thu trung bình 2-3 triệu USD/tháng. Expo Milan 2015 ghi nhận tổng doanh thu 421,3 triệu Euro (tương đương 81,5 triệu USD/tháng). Các con số này khẳng định: dòng khách Expo chính là “mỏ vàng” cho hoạt động thương mại.

Chưa kể, bất động sản thương mại gắn với Expo luôn có chu kỳ tăng giá mạnh. Thực tế, các đô thị triển lãm lớn từng ghi nhận giá trị bất động sản tăng 30-50% nhờ sự cộng hưởng từ hạ tầng và sự kiện quốc tế. Tại Boutique Gate, chu kỳ này đã bắt đầu với sự kiện liên tục tại VEC, cùng sóng hạ tầng từ cầu Tứ Liên và sân bay Gia Bình, tạo lực đẩy kép cho giá trị đầu tư.

Dòng khách triệu người vẫn đang tiếp tục đổ về VEC khiến các mặt tiền thương mại Boutique Gate trở thành hàng “hot” được săn lùng gắt gao. Theo giới quan sát, với số lượng căn giới hạn, cơ hội chỉ dành cho những ai đủ nhanh tay, mỗi ngày chậm trễ, một suất đầu tư vàng có thể đã thuộc về người khác.