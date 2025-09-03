Gần 4 triệu người đổ về Thành phố Expo trong 6 ngày, nhà đầu tư đổ xô săn “gà đẻ trứng vàng” Boutique Gate

(Ngày Nay) - Gần 4 triệu khách đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trong 6 ngày đầu diễn ra Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước đã mở màn cho kỷ nguyên kinh tế Expo sôi động tại Đông Bắc Hà Nội. Sức nóng ấy ngay lập tức lan tỏa sang “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate - nơi được ví như “gà đẻ trứng vàng” của giới đầu tư khi chưa nhận bàn giao đã sẵn dòng khách triệu người.

Triệu lượt khách, triệu cơ hội: Boutique Gate sẵn sàng bùng nổ lợi nhuận

Ngay sau khi đi vào vận hành, VEC đã trở thành “thỏi nam châm” của Thủ đô khi chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước (28/8 - 2/9) đã thu hút gần 4 triệu lượt khách. Ước tính, mỗi năm VEC sẽ đón tới 60 triệu lượt khách với hàng loạt sự kiện thương mại, văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Điều này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Anh Quang Huy (47 tuổi, Hà Nội) đang dự kiến chuyển dòng tiền tiết kiệm sắp đáo hạn sang bất động sản vì lãi suất quá thấp. Chứng kiến lượng khách khổng lồ tới VEC những ngày qua, nhà đầu tư này đã lập tức bị chinh phục bởi tiềm năng của “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate tại Vinhomes Global Gate.

“Dòng khách là yếu tố sống còn với các bất động sản thương mại. Triệu người đổ về Thành phố Expo thì dòng tiền cũng đổ vào Boutique Gate. Đây là tọa độ kinh doanh hiếm có khi chưa bàn giao sản phẩm mà đã có triệu lượt khách đang chờ sẵn”, anh Huy nói.

Trong khi đó những người đã xuống tiền đợt đầu như ông Đức Hòa (55 tuổi, Hà Nội) càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

“Thực sự là đang đếm ngược từng ngày để nhận bàn giao, sớm đưa sản phẩm vào khai thác. Thậm chí, nhiều bên đã đặt vấn đề thuê lại căn boutique của tôi khi thấy tiềm năng dòng khách quá lớn tại Trung tâm Triển lãm”, ông Hòa tiết lộ.

Khác với nhiều dòng sản phẩm thương mại khác, Boutique Gate - phố thương mại chuyên biệt nằm kế cận VEC và trục đường Trường Sa - sở hữu lợi thế hiếm có: chưa bàn giao đã có hàng triệu khách hàng tiềm năng sẵn có. Bên cạnh đó, dòng khách tại chỗ cũng đang hình thành nhanh chóng khi khu Tinh Hoa đã bắt đầu được bàn giao từ tháng 7/2025, đón hàng nghìn gia đình chuyển về Vinhomes Global Gate từ nay đến cuối năm, tạo nên một cộng đồng tinh hoa dự kiến lên tới 40.000 người.

Đây là kịch bản “kép” hiếm có trên thị trường: vừa đón khách du lịch, doanh nhân, khách MICE từ khắp thế giới, vừa đón đầu nhu cầu mua sắm, ẩm thực, dịch vụ từ cộng đồng cư dân đông đảo. Chính điều này khiến Boutique Gate được ví như “gà đẻ trứng vàng” mà giới đầu tư đang ráo riết săn tìm.

“Lượng khách hàng quan tâm, tìm hiểu và đặt cọc sản phẩm Boutique Gate tăng vọt sau khi Triển lãm khai mạc. Hàng hiếm và tiềm năng thì không ai muốn bỏ qua cả”, anh Thanh Liêm, đại diện một sàn giao dịch, cho biết.

“Phiên bản turbo” của bất động sản thấp tầng Vinhomes

Nếu như các dòng bất động sản thấp tầng Vinhomes đã nhiều lần chứng minh công thức thành công “độc quyền” nhờ vị trí chiến lược + hạ tầng đồng bộ + tiện ích hiện đại + cộng đồng dân cư, du khách đông đảo, thì Boutique Gate được đánh giá là “phiên bản turbo” nâng cấp mạnh mẽ.

Trước hết, 3 tuyến phố thương mại Hoàng Hôn, Bình Minh, Phố Expo được quy hoạch theo cấu trúc ngành hàng riêng biệt, gia tăng khả năng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. 208 căn thấp tầng thương mại có diện tích sàn khoảng 490m², kết cấu 5 tầng 1 tum, 2 mặt tiền, lối đi riêng biệt, cho phép gia chủ khai thác đa công năng: kinh doanh nhiều ngành hàng hoặc cho thuê tách tầng dễ dàng.

Về kết nối, Boutique Gate hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng trọng điểm, gồm: sân bay Gia Bình (30 triệu khách/năm, khai thác từ 2026), sân bay Nội Bài (35 triệu khách/năm), cầu Tứ Liên (khánh thành 2027, dự kiến đưa 10.000 - 15.000 người qua sông mỗi ngày), metro số 4 trong quy hoạch, đường sắt tốc độ cao… Tất cả sẽ hợp lực để đảm bảo dòng khách tới “thành phố Expo” ngày một tăng mạnh.

Thực tế 5 - 6 năm qua, giá bất động sản thấp tầng Vinhomes tại nhiều khu vực đã ghi nhận mức tăng tới 40 - 50%/năm, thậm chí cao hơn ở những dự án gắn với trung tâm thương mại, tiện ích trọng điểm. Với Boutique Gate, giới chuyên gia cho rằng biên độ tăng trưởng còn vượt xa nhờ sở hữu thêm yếu tố “siêu lưu lượng” từ VEC và hạ tầng mới.

Ngoài triển vọng tăng giá, lợi nhuận khai thác của Boutique Gate cũng được đảm bảo nhờ chính sách bán hàng ưu việt. Từ nay đến 30/9/2025, khách hàng mua căn thương mại thấp tầng Boutique Gate sẽ nhận ngay quà tặng “Vàng tài lộc” trị giá tới 900 triệu đồng.

Có thể nói, Boutique Gate hội tụ đầy đủ những động lực tạo nên cú hích cho bất động sản thương mại thấp tầng: dòng khách triệu người - cộng đồng cư dân lớn - hạ tầng bứt phá - chính sách tài chính linh hoạt. Với việc Thành phố Expo đã chính thức được kích hoạt, dòng sản phẩm này đang trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư, hứa hẹn viết tiếp kỳ tích tăng giá của bất động sản thấp tầng Vinhomes.