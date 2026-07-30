Concert "Phao Cứu Sinh" của Hương Tràm hé lộ sân khấu lấy cảm hứng từ sóng biển

(Ngày Nay) - Ca sĩ Hương Tràm sẽ tổ chức live concert Phao Cứu Sinh vào 20 giờ ngày 1/8 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu đêm diễn quy mô lớn đầu tiên của cô sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật.

Tên gọi của concert được lấy từ album Phao Cứu Sinh phát hành trước đó. Theo Hương Tràm, album này ghi dấu giai đoạn cô trở lại với âm nhạc sau thời gian gián đoạn, vì vậy được chọn làm chủ đề xuyên suốt cho đêm diễn.

Theo thông tin từ ban tổ chức, concert quy tụ ê-kíp từng tham gia thực hiện nhiều chương trình âm nhạc lớn trong thời gian gần đây. Đạo diễn sân khấu là Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, cùng các vị trí phụ trách ánh sáng, hình ảnh và thiết kế sân khấu do Long Kenji, Trần Quốc Vượng và Vĩ Khang đảm nhiệm.

Sân khấu được thiết kế với ý tưởng lấy cảm hứng từ hình ảnh con sóng, gồm ba lớp không gian biểu diễn: sân khấu chính có bục xoay, đường catwalk hình chữ T và khu vực sàn hạ phục vụ các tiết mục dàn dựng. Ban tổ chức cho biết concert cũng sẽ ứng dụng công nghệ 3D Mapping nhằm mở rộng hiệu ứng thị giác từ màn hình trung tâm xuống toàn bộ mặt sàn sân khấu.

Dàn khách mời của Phao Cứu Sinh gồm Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, Phúc Du và 52Hz. Nếu Phan Mạnh Quỳnh là gương mặt đã ghi dấu ấn qua nhiều sáng tác và bản hit quen thuộc, thì Lâm Bảo Ngọc và 52Hz đang là những nghệ sĩ trẻ được chú ý sau Em Xinh "Say Hi". Phúc Du cũng là một trong những rapper để lại dấu ấn tại Anh Trai "Say Hi" 2025. Theo ê-kíp, chương trình vẫn còn một khách mời đặc biệt sẽ được giữ kín đến đêm diễn.

Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu của chuỗi concert cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Hương Tràm. Đây là nơi cô từng thực hiện liveshow cá nhân đầu tiên trước khi tạm dừng hoạt động để sang Mỹ học tập.

Sau đêm diễn tại Hà Nội, Hương Tràm cũng đang nỗ lực để có thêm Day 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa Phao Cứu Sinh đến gần hơn với khán giả miền Nam.

Concert Phao Cứu Sinh của Hương Tràm sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 01.08 tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình.