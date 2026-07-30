Vừa công bố sân khấu nước, Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục hé lộ cuộc chia tay đầu tiên sau Livestage 3

(Ngày Nay) - Sau những màn trình diễn bùng nổ tại Livestage 2, Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục mang đến không khí hoàn toàn mới trong tập 5 khi 24 Anh Trai cùng bước vào "Dạ tiệc Hoàng cung". Không chỉ mang đến những màn nhập vai hài hước, tập phát sóng còn chính thức hé lộ luật chơi Livestage 3 với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý: từ thử thách xây dựng EP, sự trở lại của Dance Battle cho đến sân khấu nước lần đầu xuất hiện.

Mở đầu HIGHLIGHT 1 Tập 5, các Anh Trai xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ giới quý tộc, lần lượt hóa thân thành những "Hoàng tử" với màn giới thiệu nhân vật theo phong cách ngẫu hứng. Từ "Hoàng tử France-skill" của Anh Trai Pháp Kiều, "Hoàng tử Ali Four Four" của Anh Trai Ali Hoàng Dương, "Hoàng tử Thử Lòng Em" của Anh Trai WEAN đến "Hoàng tử trận" của Anh Trai CAPTAIN BOY, mỗi màn chào sân đều mang màu sắc riêng và liên tục tạo nên những tình huống tung hứng cùng MC Trấn Thành.

Không khí dạ tiệc nhanh chóng trở nên sôi động khi các Anh Trai không ngần ngại ứng biến, nhập vai và tương tác với nhau, mang đến chuỗi tiếng cười ngay từ những phút đầu chương trình.

Bên cạnh những khoảnh khắc giải trí, tập 5 cũng đánh dấu cột mốc mở ra hành trình của Livestage 3. Theo đó, mỗi liên quân sẽ sở hữu 3 ca khúc và xây dựng thành một EP với câu chuyện xuyên suốt. Thay vì chỉ tập trung vào từng tiết mục riêng lẻ, các đội sẽ phải kết nối âm nhạc, concept, dàn dựng và câu chuyện thành một tổng thể thống nhất, đặt ra bài toán sáng tạo với quy mô lớn hơn các vòng thi trước.

Một trong những thông tin được mong chờ nhất cũng chính thức được công bố khi Dance Battle - "đặc sản" của vũ trụ Say Hi - sẽ trở lại với thể thức hoàn toàn mới. Các liên quân không chỉ đối đầu bằng màn trình diễn tập thể mà còn bước vào những lượt battle trực diện giữa các thành viên, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài kịch tính và bùng nổ hơn. Ngay khi luật chơi được hé lộ, nhiều Anh Trai cũng nhanh chóng thể hiện sự háo hức, đồng thời không quên "khẩu chiến" đầy hài hước, khiến bầu không khí càng thêm sôi động.

Không dừng lại ở đó, MC Trấn Thành còn tiếp tục khiến các Anh Trai bất ngờ khi công bố một yếu tố hoàn toàn mới: Dance Battle sẽ diễn ra trên sân khấu nước. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thử thách hơn trong việc kiểm soát kỹ thuật, thể lực và khả năng làm chủ sân khấu của mỗi Anh Trai, đồng thời mở ra những màn trình diễn giàu tính thị giác tại Livestage 3.

Khép lại phần công bố luật chơi, chương trình cũng hé lộ thông tin khiến không ít Anh Trai bất ngờ khi xác nhận sau Livestage 3 sẽ có những thành viên phải dừng hành trình. Dù chưa tiết lộ số lượng cụ thể, thông báo này đã báo hiệu chặng đua phía trước sẽ ngày càng khốc liệt, nơi mỗi màn trình diễn không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn quyết định tấm vé đi tiếp của các Anh Trai.

Với không gian "Dạ tiệc Hoàng cung" đầy màu sắc, những màn nhập vai ngẫu hứng cùng hàng loạt thử thách mới lần đầu được công bố, tập 5 hứa hẹn sẽ là bước đệm quan trọng trước khi 24 Anh Trai chính thức bước vào Livestage 3 - nơi sự sáng tạo, tinh thần đồng đội và bản lĩnh sân khấu sẽ được đẩy lên một cấp độ mới.

Chương trình Tinh Hà “Say Hi” phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.