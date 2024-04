Công an quận Hoàn Kiếm xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm kinh doanh cạnh bốt điện

(Ngày Nay) - Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các hộ kinh doanh trên các tuyến phố có đặt trạm biến áp, trụ bốt điện và tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm sau phản ánh của báo Tin tức.

Ngày 23/4, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm đã có văn bản số 1662/CAHK-GTTT phúc đáp thông tin phản ánh trên báo Tin tức liên quan đến tình trạng lấn chiếm kinh doanh cạnh trạm biến áp, trụ bốt điện trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc xác minh, xử lý thông tin báo Tin tức phản ánh, Công an quận Hoàn Kiếm đã giao Công an 18 phường tham mưu UBND, Ban chỉ đạo 197 phường tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các hộ kinh doanh trên các tuyến phố có đặt trạm biến áp, trụ bốt điện.

Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Công an 18 phường, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ sau khi báo Tin tức phản ánh đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý được 10 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt là 6.200.000 đồng.

Theo Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, đến nay, tình hình vi phạm đã cơ bản được giải quyết. Công an quận tiếp tục bố trí lực lượng duy trì, giải quyết vi phạm, không để tái diễn.

Trước đó, ngày 9/4/2024, báo Tin tức đăng tải bài báo Ngang nhiên lấn chiếm, buôn bán ở nơi 'nguy hiểm chết người' phản ánh tình trạng lấn chiếm, kinh doanh hàng quán trong hành lang an toàn trạm biến áp, trụ bốt điện diễn ra phổ biến ở Hà Nội, dù đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Theo Tổng công ty điện lực TP Hà Nội, việc người dân sinh hoạt, kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn trạm biến áp, trụ - bốt điện là rất nguy hiểm. Bởi khi có sự cố chập điện, việc truyền điện, phóng điện gây nguy hiểm đến tính mạng người xung quanh.