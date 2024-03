Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông; Tổng Thanh tra Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Công điện nêu: Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về sử dụng hóa đơn điện tử, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong quản lý mặt hàng xăng dầu để đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu nhất là các Công điện và Nghị quyết gần đây: các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: số 1123/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2023, số 1284/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023, số 1437/CĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023, số 09/CĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2024 và Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ.



Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường gây tác động ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung xăng dầu thế giới và trong nước; nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu chưa thực hiện nghiêm quy định; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp…

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, điều hành xăng dầu, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước và thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và Thủ trưởng các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, Công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên

Bộ trưởng Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước để chủ động có các biện pháp từ sớm, từ xa theo thẩm quyền và quy định nhằm đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên cả nước chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đơn giản hóa hơn nữa cách thức thanh toán thông qua việc ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ và triệt để trong việc lập hóa đơn điện tử kết nối với ngành thuế.

Phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2024; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, đề xuất xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 14 tháng 10 năm 2023 và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp; trình Chính phủ trong Quý II năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai ngay các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử, lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định. Thúc đẩy mạnh mẽ và thực hiện triệt để việc chuyển đổi số trong việc lập hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế.

Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan liên quan khác đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2024 và các chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Đồng thời tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu xem xét, quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu theo đúng quy định tại các Nghị định về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật liên quan, bám sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính chỉ đạo các cơ quan báo chí và phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để thông tin chính thống, kịp thời về các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành địa phương về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và thực hiện quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử để tạo sự đồng thuận trong dư luận, tránh đưa tin không đúng gây bất ổn thị trường. Các Bộ: Công Thương, Tài chính chủ động tích cực cung cấp thông tin kịp thời cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai ngay việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và kết nối với cơ quan thuế thông qua chuyển đổi số; có phương án sản xuất, dự trữ, phân phối, điều tiết xăng dầu phù hợp, khoa học, hiệu quả, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, gian lận thương mại, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn điện tử…; tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu (chất lượng xăng dầu, thời gian bán hàng, giá bán lẻ xăng dầu, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu…); đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo các sở, ban ngành tại địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng về Thuế, Công an, Công Thương và cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế thông qua chuyển đổi số đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại địa phương theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2024 và của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2023 và số 1284/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, doanh nghiệp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phương án kinh doanh, vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy; bám sát tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

Hiệp hội xăng dầu Việt Nam tăng cường công tác thông tin diễn biến tình hình thị trường xăng dầu thế giới đến các hội viên, bảo đảm các thông tin chính xác, kịp thời, chính xác góp phần tạo cơ sở định hướng cho hoạt động kinh doanh của các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Quán triệt các hội viên nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức kinh doanh của các thương nhân quy định tại các Nghị định về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.