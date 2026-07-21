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Công bố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ban tổ chức vừa công bố thông tin về cuộc thi Miss Global Business Elite 2026 – Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/8/2026 tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Đêm chung kết được lên lịch tổ chức vào ngày 23/8.
Công bố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026

Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi do Công ty Truyền thông Yidong (Trung Quốc) và Công ty Cổ phần Truyền thông WINVU Việt Nam đồng tổ chức. Chương trình được giới thiệu là một phần trong chuỗi hoạt động gồm hội nghị xúc tiến thương mại, trình diễn thời trang và các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Đối tượng tham gia là nữ doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà sáng lập thương hiệu, nữ lãnh đạo các tổ chức hoặc những người yêu thích lĩnh vực kinh doanh, trong độ tuổi từ 20 đến 55, đáp ứng các điều kiện theo quy chế của cuộc thi. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 21/7/2026 đến 30/7/2026.

Công bố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026 ảnh 1

Toàn cảnh buổi công bố cuộc thi.

Tại vòng chung kết, thí sinh dự kiến tham gia các phần trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trình diễn thời trang doanh nhân, thi ứng xử và thuyết trình dự án cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi, chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Công bố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026 ảnh 2

Ông Vũ Đình Thao - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi

Ban tổ chức cho biết ban giám khảo gồm đại diện trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ngoại giao và doanh nghiệp. Trưởng ban giám khảo là NSND Vũ Ngoạn Hợp - Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA). Các thành viên Ban giám khảo được công bố gồm NSND Nguyễn Hải - Nguyên Phó trưởng đoàn kịch nói CAND, TS Trần Thị Bạch Dương - Phó Chủ tịch Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Doanh nhật Việt Nam ASEAN và Đại sứ Vũ Quang Minh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh, CHLB Đức và Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ trao các danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026, các giải Á hậu cùng một số giải thưởng phụ.

Ảnh: Hoàng Toàn

PV
Hoa hậu

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