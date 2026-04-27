Nữ doanh nhân gốc Hà thành đăng quang Hoa hậu Miss Global Business Innovation 2026 tại Trung Quốc

Hương Giang
(Ngày Nay) -  Giữa ánh đèn rực rỡ của đêm chung kết Miss Global Business Innovation 2026 diễn ra tại Trung Quốc tối 26/4, khoảnh khắc một đại diện đến từ Hà Nội được xướng tên cho ngôi vị cao nhất đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ của mùa giải năm nay. Trần Thị Thanh Tâm - nữ doanh nhân trẻ gốc Hà Thành chính thức đăng quang, ghi dấu ấn bằng một hành trình bền bỉ và đầy thuyết phục.
Thanh Tâm không chỉ chinh phục chiếc vương miện bằng vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng vốn có của người phụ nữ Hà Thành, mà cô còn thể hiện rất tốt bản lĩnh của của một người phụ nữ hiện đại, tự tin năng động và tài giỏi của mình. Cách Thanh Tâm chinh phục cuộc thi theo cách riêng: chắc chắn, bản lĩnh và bứt phá. Qua từng phần thi, cô cho thấy sự trưởng thành rõ nét – từ phong thái trình diễn tự tin đến khả năng lập luận sắc bén trong các nội dung liên quan đến kinh doanh và đổi mới. Chính sự ổn định và chiều sâu này đã giúp cô dần vượt lên giữa dàn thí sinh chất lượng cao.

Điều khiến Thanh Tâm khác biệt không chỉ nằm ở danh xưng người mẫu hay diễn viên, mà còn ở vai trò một doanh nhân đang trực tiếp điều hành và phát triển thương hiệu của riêng mình. Cô mang đến cuộc thi không chỉ là hình ảnh của nhan sắc, mà còn là tư duy thực tiễn, khả năng ứng dụng và khát vọng tạo ra giá trị thật.

Trong một sân chơi đề cao yếu tố “innovation”, Thanh Tâm không chỉ nói về ý tưởng – cô thể hiện được cách biến ý tưởng thành định hướng cụ thể. Đó cũng chính là điểm mấu chốt giúp cô ghi điểm trước hội đồng giám khảo quốc tế, nơi các tiêu chí về tư duy chiến lược và khả năng dẫn dắt được đặt lên hàng đầu.

Đêm chung kết khép lại với những tràng pháo tay không ngớt khi chiếc vương miện được trao cho đại diện Việt Nam. Bên cạnh đó, các danh hiệu á hậu cũng lần lượt được công bố với sự góp mặt của những thí sinh xuất sắc: đại diện Ấn Độ Purvi Khandelwal đạt Á hậu 1; Á hậu 2 thuộc về Vũ Thị Kiều Anh; Hoàng Thị Hòa giành Á hậu 3 và Vũ Thị Chiên dừng chân ở vị trí Á hậu 4.

Chiến thắng của Trần Thị Thanh Tâm không chỉ là kết quả của một đêm thi, mà là sự hội tụ của cả một hành trình nỗ lực – từ những bước đi đầu tiên đến khi đứng trên sân khấu quốc tế. Hình ảnh một nữ doanh nhân gốc Hà Thành tự tin, trí tuệ và dám bứt phá đã trở thành biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Sau ánh hào quang của vương miện, hành trình phía trước của Thanh Tâm được kỳ vọng sẽ còn rộng mở hơn – nơi cô không chỉ đại diện cho nhan sắc, mà còn là tiếng nói của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn xa của phụ nữ Việt trên trường quốc tế.

