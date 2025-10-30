Hoa hậu Mai Phương khởi động hành trình âm nhạc với album đầu tay "QUEENERGY"

(Ngày Nay) - Sau một năm kể từ khi thông báo gia nhập công ty VMAS, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Miss World Vietnam 2022 thu hút sự quan tâm khi hé lộ về màn trở lại của mình trong một vai trò hoàn toàn mới. Thông tin cô chuẩn bị debut với vai trò ca sĩ nhanh chóng trở thành đề tài được khán giả bàn luận và trông đợi.

Chuỗi hoạt động mở màn cho hành trình âm nhạc của Mai Phương

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái “The Queen is back – 31.10.2025”, chính thức hé lộ màn tái xuất sau hơn một năm vắng bóng. Ngay sau đó, cô tiếp tục công bố poster MV debut “QUEENERGY”, mở màn cho hành trình âm nhạc chuyên nghiệp của mình.

Trong poster, Mai Phương xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, ánh nhìn mạnh mẽ cùng phong cách thời trang hiện đại, thể hiện rõ sự chuyển mình táo bạo và đầy năng lượng khi bước vào lĩnh vực nghệ thuật với vai trò ca sĩ.

Ngay sau đó, teaser MV “QUEENERGY” được công bố, hé lộ những khung hình, giai điệu bắt tai và năng lượng cuốn hút, phần nào phản ánh cá tính âm nhạc mà Mai Phương theo đuổi trong lần debut này.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, poster showcase debut được đăng tải vào ngày 29/10, đồng thời hé lộ việc Mai Phương sẽ ra mắt album đầu tay thay vì chỉ phát hành một MV đơn lẻ. Chuỗi hoạt động được triển khai liên tiếp thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hơn một năm qua, đồng thời khẳng định định hướng lâu dài, nghiêm túc của Mai Phương trên hành trình chinh phục âm nhạc.

Được biết, Mai Phương sẽ ra mắt album đầu tay gồm 11 tracks, thể hiện rõ cá tính âm nhạc và định hình phong cách trong lần debut này. Album được mở màn với ca khúc “First Face” và khép lại bằng “Vedette”, gợi mở concept mang hơi hướng runway thời trang mà dự án hướng đến.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc, Mai Phương chia sẻ album còn là nơi cô ghi lại những cảm xúc chân thật của bản thân, đồng thời gửi gắm những thông điệp về hành trình trưởng thành trong suốt một năm qua. Có thể nói, Mai Phương là nàng hậu duy nhất và cũng thuộc số ít tân binh lựa chọn debut bằng một album. Cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng sau khoảng thời gian im ắng vừa qua.

Đội ngũ sản xuất hàng đầu góp mặt trong dự án debut của Mai Phương

Quá trình chuẩn bị của Mai Phương có sự đồng hành của VMAS, đơn vị được biết đến với định hướng phát triển nghệ sĩ chuyên nghiệp và bền vững. Dưới sự dẫn dắt của VMAS, nhiều nghệ sĩ trẻ đã có những bước tiến nổi bật, điển hình như Phương Mỹ Chi, người liên tiếp ghi dấu ấn tại các sân khấu lớn trong năm 2025 và khẳng định bản sắc âm nhạc riêng. Những thành công này là minh chứng rõ nét cho chiến lược đào tạo và phát triển nghệ sĩ bài bản mà VMAS đang theo đuổi. Chính vì vậy, màn ra mắt lần này của Mai Phương càng được khán giả kỳ vọng, khi phía sau cô là một ekip giàu kinh nghiệm và đã chứng minh được năng lực qua nhiều dự án thành công.

Dự án debut của Hoa hậu Mai Phương còn quy tụ dàn ê-kíp "đình đám" như Tổng đạo diễn, nhà sản xuất Phan Anh - CEO của VMAS; Nhóm INUS đảm nhiệm vai trò Music Producer; Giám đốc sáng tạo: Ben Phạm, Đạo diễn sân khấu: Blonde Nguyễn, Đạo diễn hình ảnh: Trần Quốc Vương; Fashion Director: Oanh Yêu....

Chia sẻ về sự sẵn sàng của mình sau một năm chuẩn bị, Mai Phương cho biết: “Tôi đã có một năm sống chậm để lắng nghe chính mình, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày. Đây không phải là quyết định chớp nhoáng, mà là hành trình tôi đã ấp ủ rất lâu để xuất hiện với một diện mạo mới, nghiêm túc và cống hiến trong âm nhạc”.

Sau khi hoàn thành trọng trách của một hoa hậu, Mai Phương lựa chọn khoảng lặng cần thiết để tiếp tục học hỏi và rèn luyện, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc. Chính giai đoạn “im hơi lặng tiếng” ấy trở thành bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho quyết định debut của cô hôm nay. Lần ra mắt này vì thế không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong hành trình nghệ thuật, mà còn mở ra một phiên bản Hoa hậu Mai Phương mới – nghiêm túc, tự tin, giàu cá tính và nhiều tiềm năng trong âm nhạc.