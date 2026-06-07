Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 khởi động với sự đồng hành của Nhà tài trợ Vàng TNQ – CULTURE

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 chính thức khởi động với hành trình kéo dài từ tháng 5 đến đầu tháng 8. Ban tổ chức cho biết mùa giải năm nay tiếp tục hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Lễ ký kết nhà tài trợ cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 với sự đồng hành của TNQ - CULTURE.
Lễ ký kết nhà tài trợ cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 với sự đồng hành của TNQ - CULTURE.

Tại họp báo công bố cuộc thi, Ban tổ chức đã giới thiệu những thông tin đầu tiên về mùa giải 2026. Theo đó, Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6/5 đến ngày 1/8 với nhiều hoạt động đồng hành trước khi bước vào đêm chung kết.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh các vòng thi chính, chương trình dự kiến triển khai nhiều hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa những giá trị tích cực tới giới trẻ.

Trong những năm gần đây, các cuộc thi nhan sắc không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm gương mặt đại diện mà còn chú trọng các hoạt động xã hội, thiện nguyện và truyền cảm hứng. Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 cũng được kỳ vọng tiếp tục phát huy định hướng này thông qua chuỗi hoạt động xuyên suốt mùa giải.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đồng thời công bố các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi. Trong đó, Công ty Cổ phần Phát triển Văn hóa Nghệ thuật và Sự kiện TNQ – CULTURE tham gia với vai trò Nhà tài trợ Vàng. Đại diện ban tổ chức cho biết sự đồng hành của các đối tác sẽ góp phần hỗ trợ công tác tổ chức cũng như các hoạt động bên lề của cuộc thi.

TNQ – CULTURE hiện hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông và phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Theo doanh nghiệp, việc đồng hành cùng Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 xuất phát từ mong muốn góp phần hỗ trợ những chương trình hướng đến các giá trị văn hóa, giáo dục và cộng đồng.

Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 khởi động với sự đồng hành của Nhà tài trợ Vàng TNQ – CULTURE ảnh 1
Đại diện TNQ – CULTURE chụp hình cùng Ban Tổ chức tại họp báo Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026

Theo kế hoạch, đêm chung kết Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8, khép lại hành trình gần ba tháng tìm kiếm gương mặt kế nhiệm danh hiệu hoa hậu.

PV
Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026

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