Cục xúc tiến du lịch Malaysia tri ân báo chí Việt Nam và tăng cường hợp tác song phương

(Ngày Nay) -Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng báo chí Việt Nam tại khách sạn Caravelle Saigon. Sự kiện là dịp để giới thiệu các sáng kiến xúc tiến du lịch sắp tới, đồng thời trao đổi về các cơ hội hợp tác trong khuôn khổ chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026).

Tham dự sự kiện có ông Firdauz Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh; bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Tourism Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh; cùng đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Firdauz Othman bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà báo Việt Nam trong việc quảng bá Malaysia như một điểm đến du lịch hấp dẫn, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai quốc gia.

"Trong thế giới ngày nay, những câu chuyện chân thực chưa bao giờ có ý nghĩa quan trọng đến vậy. Báo chí không chỉ là kênh cung cấp thông tin mà còn là cầu nối giữa các nền văn hóa và con người. Chúng tôi luôn trân trọng vai trò của các nhà báo Việt Nam trong việc đưa hình ảnh Malaysia đến gần hơn với du khách Việt," ông Firdauz Othman chia sẻ.

Malaysia và Việt Nam tiếp tục duy trì mối quan hệ song phương bền chặt và toàn diện, trong đó du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân là những trụ cột hợp tác quan trọng. Việt Nam hiện là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của Malaysia, được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch ngày càng tăng, mạng lưới kết nối hàng không ngày càng thuận lợi và sự hợp tác khu vực ngày càng chặt chẽ. Những lợi thế từ quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước sẽ góp phần quan trọng giúp Malaysia đạt mục tiêu thu hút lượng lớn du khách quốc tế trong suốt chiến dịch Visit Malaysia 2026.

Tại sự kiện, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia đã giới thiệu nhiều hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chiến dịch Visit Malaysia 2026, với mục tiêu đưa Malaysia trở thành điểm đến nổi bật nhờ sự đa dạng văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, nền ẩm thực đẳng cấp thế giới và lòng hiếu khách đặc trưng.

Bên cạnh đó, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia cũng công bố một số sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong thời gian tới, bao gồm Lễ hội Sắc màu Malaysia (24 - 26/7/2026), Giải đua xe mô tô PETRONAS Grand Prix of Malaysia tại Trường đua Quốc tế Sepang (30/10 - 1/11/2026), cùng các hoạt động hấp dẫn khác trong khuôn khổ chiến dịch Năm Du lịch Malaysia 2026. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng để du khách Việt Nam khám phá nhiều hơn những trải nghiệm độc đáo tại Malaysia.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực du lịch, Malaysia cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước. Do Trung tâm Xúc tiến Giáo dục Malaysia tổ chức, Triển lãm Study in Malaysia Fair 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường đại học và cơ sở giáo dục hàng đầu của Malaysia. Quan trọng hơn, sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia sẽ triển khai chuỗi chương trình quảng bá văn hóa và ẩm thực Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với các khách sạn được lựa chọn, đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh Malaysia. Đây là một phần trong nỗ lực lâu dài nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Malaysia và Việt Nam.

Thông qua buổi gặp gỡ lần này, Cục xúc tiến Du lịch Malaysia một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng báo chí Việt Nam trong việc lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về Malaysia, khuyến khích ngày càng nhiều du khách Việt Nam trực tiếp trải nghiệm sự đa dạng văn hóa, nền ẩm thực đặc sắc và lòng hiếu khách của đất nước Malaysia trong khuôn khổ chiến dịch Visit Malaysia 2026.