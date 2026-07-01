“FROZEN FIRE”: Khơi mở nguồn cảm hứng từ những giá trị bền vững

(Ngày Nay) - Bùng nổ cảm xúc tại Nhà hát Hồ Gươm, đêm nhạc giao hưởng “FROZEN FIRE” ngày 26/6 vừa qua đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng yêu nhạc hàn lâm Thủ đô. Sự kiện là một hành trình đầy cảm xúc, đánh thức các kiệt tác cổ điển châu Âu và mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật đẳng cấp cho người hâm mộ nhạc cổ điển.

Đúng như ý tưởng về một cuộc gặp gỡ của những đối cực trong âm nhạc giao hưởng châu Âu, đêm diễn đã đưa người nghe qua những sắc thái của sự kìm nén, tính bi tráng và khát vọng tự do qua các tác phẩm kinh điển. Đằng sau sự thăng hoa của đêm nghệ thuật đỉnh cao này chính là sự đồng hành đầy tâm huyết của MSB, góp phần lan tỏa tinh hoa di sản thế giới và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của công chúng Thủ đô.

Cuộc hội ngộ của những tuyệt phẩm cổ điển châu Âu

Khi ánh đèn khán phòng Nhà hát giảm dần, không gian âm nhạc đã mở ra với tác phẩm Finlandia, Op.26 của Jean Sibelius. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng quốc tế Kalle Kuusava, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (HPO) đã tái hiện thành công tinh thần kiên cường ẩn sau lớp băng giá của vùng Bắc Âu. Những âm thanh trầm uất mở đầu từ bè đồng và bộ gõ nhanh chóng nhường chỗ cho những giai điệu dồn dập, mạnh mẽ của khúc khải hoàn, thể hiện khát vọng tự do cháy bỏng của con người.

Mạch cảm xúc được tiếp nối và đẩy lên cao trào khi nghệ sĩ vĩ cầm tài năng Sara Dragan bước ra sân khấu cùng cây đàn huyền thoại. Hòa nhịp cùng dàn nhạc, cô mang đến bản Violin Concerto No.1 in F-sharp minor, Op.14 của bậc thầy Henryk Wieniawski.

Đây là một trong những tác phẩm thử thách nhất đối với các nghệ sĩ độc tấu bởi đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật chạy ngón lẫn chiều sâu tâm hồn. Sara Dragan đã thể hiện bản lĩnh làm chủ sân khấu qua những đoạn nhạc có tốc độ cao và kỹ thuật phức tạp, đan xen cùng những giai điệu trữ tình sâu lắng. Sự đối thoại uyển chuyển giữa tiếng vĩ cầm độc tấu và làn sóng âm thanh dày dặn của dàn nhạc đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm trực giác rõ nét, nơi tính học viện của âm nhạc cổ điển được cân bằng bởi sự cảm thụ tự nhiên của người nghệ sĩ.

Sau những tràng pháo tay kéo dài, Sara Dragan trở lại sân khấu với một bản encore đặc biệt. Tác phẩm chuyển soạn Erlkönig của Heinrich Wilhelm Ernst đòi hỏi nghệ sĩ liên tục thay đổi tính cách âm nhạc và làm chủ kỹ thuật violin ở cấp độ rất cao, khép lại phần độc tấu trong sự thán phục của khán phòng.

Điểm nhấn khép lại đêm diễn là bản Symphony No.5 in D minor, Op.47 của Dmitri Shostakovich. Tác phẩm mang tính bước ngoặt này ghi lại những giằng xé nội tâm và ý chí của con người trước những biến động thời đại. Nhạc trưởng Kalle Kuusava đã bóc tách hiệu quả từng lớp nhạc cụ, tạo nên một cấu trúc âm thanh chặt chẽ từ chương đầu trầm lắng cho đến chương kết tráng lệ với nhịp điệu thúc giục. Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm đã ngập tràn những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên dứt khoát, ghi nhận nỗ lực chuyên môn và sự thăng hoa của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Gắn kết cộng đồng và nâng tầm trải nghiệm từ những giá trị di sản

Khi những nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, điều còn lại trong tâm trí người yêu nhạc là một đêm nghệ thuật mãn nhãn, mãn nhĩ và những dư âm cảm xúc dịu dàng lan tỏa. “FROZEN FIRE” nói riêng và những đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm đã mang đến cho công chúng Thủ đô đặc quyền trải nghiệm trọn vẹn – nơi họ được đắm mình trong không gian âm học đẳng cấp, trực tiếp đối thoại với những tài năng quốc tế và chạm vào đỉnh cao của âm nhạc hàn lâm thế giới. Đó không đơn thuần là một buổi thưởng thức nghệ thuật, mà là hành trình làm phong phú tâm hồn, khơi dậy những cảm xúc duy mỹ và tiếp thêm nguồn cảm hứng vươn tới những giá trị sống tốt đẹp hơn.

Sự thăng hoa của những đêm nhạc đỉnh cao như “Frozen Fire”, “Musical Night” hay các đêm diễn ballet Nga… tại Nhà hát Hồ Gươm thời gian qua luôn có dấu ấn đồng hành của MSB – một thương hiệu luôn trân trọng và nỗ lực đưa các di sản văn hóa nhân loại đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Đây cũng là một dấu ấn đẹp trong chuỗi hoạt động hướng tới lần sinh nhật thứ 35 của MSB. Suốt hơn ba thập kỷ qua, song hành cùng sự thịnh vượng kinh tế, MSB đã và đang kiên trì bền bỉ trên hành trình “Vươn tầm cùng di sản” – kết nối cộng đồng với những giá trị bền vững của nghệ thuật và văn hóa.