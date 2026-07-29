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PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh

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(Ngày Nay) -Chiều 28/7/2026, tại Hà Tĩnh, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Petrovietnam đã ký kết loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, tạo nền tảng triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng theo định hướng tích hợp hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Các thỏa thuận tập trung vào phát triển Trung tâm Dữ liệu (Data Center) gắn với hạ tầng LNG, bảo đảm nguồn khí cho Dự án Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III, phát triển hạ tầng số. Bên cạnh đó, PV GAS cam kết đóng góp trên 42 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội (ASXH) tại địa phương trong năm 2026.

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về định hướng triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại KKT Vũng Áng và nghiên cứu đầu tư Trung tâm Dữ liệu tích hợp hạ tầng LNG.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường liên quan. Buổi làm việc còn có sự tham gia của Thượng tá Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone và ông Peter Gibson, Chủ tịch Điều hành Nebula Energy (Hoa Kỳ).

Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), đồng chí Lê Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Về phía PV GAS có đồng chí Bùi Minh Tiến, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại PV GAS; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Thành viên phụ trách HĐQT; đồng chí Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban TGĐ; cùng các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, lãnh đạo các Ban chuyên môn của PV GAS.

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh ảnh 1

Đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh điều hành phiên làm việc

Tại buổi làm việc, các bên thống nhất định hướng phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng theo mô hình liên kết chuỗi giá trị và cộng sinh công nghiệp, với các dự án nền tảng gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III và hệ thống hạ tầng phân phối khí. Trong chuỗi dự án này, PV GAS giữ vai trò hạt nhân trong phát triển hạ tầng LNG và kết nối các đối tác để mở rộng chuỗi giá trị khí theo hướng tích hợp với hạ tầng số.

Trên cơ sở đó, PV GAS và các đối tác đã ký kết ba văn kiện hợp tác quan trọng. Thứ nhất, PV GAS, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Nebula Energy (Hoa Kỳ) ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KKT Vũng Áng, khai thác nguồn nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa LNG để phục vụ vận hành trung tâm dữ liệu. Mô hình này mở ra hướng phát triển mới, kết nối hạ tầng năng lượng sạch với hạ tầng số và gia tăng giá trị cho chuỗi LNG.

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh ảnh 2

Đại diện PV GAS, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Nebula Energy ký Thỏa thuận hợp tác

Thứ hai, PV GAS và MobiFone ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, đánh dấu bước triển khai đầu tiên trong Chương trình phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Công an giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối giữa năng lượng và dữ liệu.

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh ảnh 3

Đại diện PV GAS và MobiFone ký Thỏa thuận hợp tác

Thứ ba, PV GAS và PV Power ký Biên bản ghi nhớ về mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III. Với công suất thiết kế 1.500 MW, dự án sẽ bổ sung nguồn điện nền cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời hoàn thiện chuỗi giá trị LNG từ nhập khẩu, tái hóa khí đến phát điện.

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh ảnh 4

Đại diện PV GAS và PV Power ký Biên bản ghi nhớ

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Petrovietnam, PV GAS, Nebula Energy và tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng là dự án có ý nghĩa chiến lược đối với Hà Tĩnh, khu vực Bắc Trung Bộ và an ninh năng lượng quốc gia. Tỉnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và các đơn vị thành viên để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh ảnh 5

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi làm việc


Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết Đề án được xây dựng nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh, việc phát triển đồng bộ hạ tầng LNG, điện khí và hạ tầng số sẽ tạo động lực thu hút các dự án công nghệ cao, nguồn vốn đầu tư xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh trong dài hạn.

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh ảnh 6

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại buổi làm việc


Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định công nghiệp khí và LNG sẽ tiếp tục là nền tảng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Trong đó, Kho LNG Bắc Trung Bộ giữ vai trò hạ tầng trọng điểm, bảo đảm nguồn nhiên liệu cho các dự án điện khí và góp phần hình thành chuỗi giá trị LNG đồng bộ, bền vững tại khu vực.

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh ảnh 7

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc


Bên cạnh việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, Petrovietnam và các đơn vị thành viên dự kiến dành khoảng 110,4 tỷ đồng cho các chương trình ASXH tại Hà Tĩnh trong năm 2026. Riêng PV GAS triển khai hơn 42 tỷ đồng cho các chương trình nâng cấp trường học, đầu tư phòng học STEM, hỗ trợ người nghèo và các công trình an sinh xã hội, góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng cuộc sống của địa phương.

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh ảnh 8

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình ASXH năm 2026 tại Hà Tĩnh


Chuỗi thỏa thuận được ký kết tại Hà Tĩnh đánh dấu bước phát triển mới của PV GAS trong chiến lược mở rộng chuỗi giá trị LNG theo hướng tích hợp với hạ tầng số. Không chỉ đóng vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS đang từng bước kết nối các đối tác trong nước và quốc tế để thúc đẩy hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, góp phần đưa KKT Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

PV
PV GAS hạ tầng năng lượng hạ tầng số Hà Tĩnh Petrovietnam

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