Thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam – Malaysia

(Ngày Nay) - Quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Malaysia đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với nhiều hoạt động xúc tiến, mở rộng sản phẩm và tăng cường kết nối, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và sâu rộng hơn trong khu vực.

Ngày 8/4 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Visit Malaysia 2026", trong khuôn khổ chiến dịch Năm Du lịch Malaysia 2026 (VM2026).

Theo đại diện Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia, Việt Nam không chỉ là thị trường gửi khách quan trọng mà còn có tốc độ tăng trưởng ổn định, nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng. Năm 2025, Malaysia đón hơn 331.000 lượt khách Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng ghi nhận hơn 573.000 lượt khách từ Malaysia, cho thấy dòng khách hai chiều đang phát triển tích cực.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, ngài Dato' Tan Yang cho biết du lịch không chỉ đóng vai trò kinh tế mà còn trở thành “cầu nối ngoại giao mềm”, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Sự tương đồng về văn hóa và vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện thuận lợi cho hai quốc gia xây dựng được một nền tảng hợp tác vững chắc, dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau để cùng phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á.

Một trong những điểm nhấn của chiến lược phát triển du lịch Malaysia là chuyển đổi từ mô hình tham quan truyền thống sang trải nghiệm cá nhân hóa, với chủ đề “Surreal Experiences” (Trải nghiệm như mơ). Chiến dịch được truyền tải qua hai linh vật Wira và Manja - gấu chó Malaysia, biểu trưng cho sự thân thiện và năng lượng trẻ trung.

Theo đó, Malaysia tập trung phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch ngắn ngày đến các phân khúc chuyên biệt như MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe, golf, du lịch học tập hay tour trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng chú trọng phát triển các sản phẩm cao cấp, hướng tới nâng cao chất lượng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Kết nối hàng không tiếp tục được xác định là yếu tố then chốt thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai nước. Hiện nhiều hãng như Vietnam Airlines, AirAsia, Vietjet Air, Batik Air và Malaysia Airlines đang khai thác các đường bay giữa hai nước. Hiện có khoảng 180 chuyến bay mỗi tuần giữa Việt Nam và Malaysia, với tổng công suất hơn 32.000 chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và mở rộng thị trường.

Song song với đó, Malaysia đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Việt Nam thông qua hoạt động xúc tiến chung, kết nối doanh nghiệp và tận dụng nền tảng số, hợp tác với người nổi tiếng để tiếp cận nhóm khách trẻ.

Với chiến dịch Visit Malaysia 2026, quốc gia này đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh lượng khách quốc tế, đồng thời kỳ vọng mức tăng 20–30% khách từ Việt Nam trong thời gian tới.

Trong bối cảnh du lịch khu vực phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, việc mở rộng sản phẩm, tăng cường kết nối và đẩy mạnh hợp tác song phương được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam và Malaysia khai thác hiệu quả tiềm năng, hướng tới phát triển du lịch bền vững và toàn diện.