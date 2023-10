Cuộc thi 'Dữ liệu với cuộc sống' do Bộ Công an phát động thu hút hàng trăm ý tưởng

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Ngày Nay) - Chiều ngày 21/10, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin, cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống" (Data For Life 2023) do Bộ Công an phát động từ ngày 7/8 đến nay đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều thí sinh với hàng trăm bài thi.