Cuối tháng 4, VinFast VF 5 hút gia đình trẻ vì những yếu tố này

(Ngày Nay) - Với hàng loạt ưu thế vượt trội về động cơ, hiệu suất, công nghệ an toàn cũng như chi phí siêu tiết kiệm, VinFast VF 5 được đánh giá là chiếc xe “lãi” nhất phân khúc dành cho các gia đình trẻ mua xe lần đầu.

Mẫu SUV đô thị mang lại trải nghiệm khác biệt

Thực hiện chuyến đi dài 1.000 km ngay sau khi sở hữu VinFast VF 5 vài tuần, anh Nguyễn Huỳnh Công Danh, một chủ xe tại Gia Lai, cho biết cảm giác lái xe điện thoải mái hơn, khác biệt hoàn toàn so với chiếc Hyundai Grand i10 trước đây anh sử dụng.

Trong khi các dòng xe xăng hạng A thường bị người dùng phàn nàn về động cơ yếu, độ trễ chân ga lớn và tiếng ồn gằn máy dội vào khoang lái mỗi khi tăng tốc, VF 5 mang đến khả năng bứt tốc mượt mà, dứt khoát nhờ khối động cơ điện công suất 134 mã lực.

“Sau chuyến đi Đà Nẵng trong vòng 3 ngày, tôi thấy VinFast VF 5 ít ồn hơn so với xe xăng, xe không có mùi và người ngồi bên trong cũng không bị say. Hiệu suất tiêu thụ năng lượng ổn, tôi chỉ sạc 4 lần từ 20% - 90% là đủ để hoàn thành hành trình”, anh Danh nói.

Đồng tình với quan điểm trên là anh Tam Bảo (Hà Nội), người đã sử dụng xe VF 5 khoảng một năm. “Đã đi hơn 80.000 km nhưng pin xe hao hụt gần như không đáng kể. Trong khi đó, máy móc của xe vẫn như mới, và bộ phận tưởng chừng sẽ sớm phải thay là lốp thì vẫn chưa đến mức phải thay”, anh Bảo bày tỏ.

Không chỉ được đánh giá cao về sức mạnh, VF 5 còn “out trình” các đối thủ trong phân khúc bằng những công nghệ vượt tầm giá, đặc biệt là về khả năng bảo đảm an toàn cho cả người lái và hành khách. Thuộc phân khúc A nhưng VF 5 được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) thường chỉ có ở những phân khúc trên như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa...

Cùng đó, người dùng có thể điều khiển các tính năng như mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ… thông qua giao tiếp với trợ lý ảo tiếng Việt để rảnh tay tập trung lái xe.

Chiếc xe phù hợp cho gia đình trẻ mua xe lần đầu

Từng suy nghĩ sẽ “không mua xe điện”, anh Nguyễn Cường, sinh sống tại Bắc Giang, đã phải thay đổi quan điểm sau hơn nửa năm sử dụng xe VinFast VF 5.

“Trong phân khúc giá tương đương, tôi đánh giá VinFast VF 5 vượt trội hơn tất cả các đối thủ xe xăng. Trong đó, một trong những ưu điểm lớn nhất là sạc miễn phí”, anh Cường cho biết.

Hiện tại, VinFast áp dụng chính sách sạc miễn phí tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân, không giới hạn với khách hàng dịch vụ) dành cho khách hàng mua xe từ 10/2/2026. Đối với những người dùng đã sở hữu xe từ trước đó như anh Cường, ưu đãi được gia hạn tới khi đủ 3 năm. Đối với nhóm khách hàng gia đình, chi phí sử dụng “0 đồng” là ưu thế rõ nét trong giai đoạn giá xăng biến động khó lường như hiện nay.

Đặc biệt, người mua VF 5 còn tối ưu được chi phí bảo dưỡng nhờ cấu tạo động cơ điện vốn ít chi tiết cơ khí chuyển động, dẫn đến danh sách hạng mục cần kiểm tra, thay thế “nhẹ nhàng” hơn hẳn xe xăng. Hơn nữa, chu kỳ bảo dưỡng của VinFast lên tới 15.000 km – dài gấp 3 lần mốc định kỳ của xe xăng – với chi phí mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng.

Trong tháng 4/2026, người mua xe VinFast VF 5 còn có thể hưởng “lợi kép” từ phía nhà sản xuất. Từ mức giá niêm yết 529 triệu đồng, khách hàng được hưởng mức hỗ trợ trực tiếp 6%, thêm 3% nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới ngày 30/4, tương đương tổng ưu đãi lên tới hơn 47 triệu đồng.

Trường hợp trả góp, người dùng có thể lựa chọn chính sách lãi suất vay mua xe chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế cho ưu đãi 6% trực tiếp), được bảo lãnh mua xe với chi phí ban đầu từ 0 đồng. Với người chưa có nhiều tích lũy, chính sách này được đánh giá là đòn bẩy thiết thực để các gia đình trẻ dễ dàng sở hữu ô tô đầu đời.

Mang tới trải nghiệm vận hành êm ái, mượt mà với loạt công nghệ an toàn vượt tầm giá nhưng mức chi phí sử dụng lại ở mức “tí hon”, VinFast VF 5 đang là lời giải kinh tế và thực dụng bậc nhất cho bài toán “ô tô đầu đời” của các gia đình Việt Nam.