Tổng thống Mỹ: Quan hệ với Trung Quốc đang "tốt đẹp và ngày càng phát triển"

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu ngày cuối cùng trong chuyến thăm Trung Quốc, với việc nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang “tốt đẹp và ngày càng phát triển”, dù hai bên vẫn tồn tại một số bất đồng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 15/5 sau cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra 1 ngày trước đó, ông Trump đề cập đến lời nhận xét của ông Tập Cận Bình rằng “Mỹ có thể là một quốc gia đang suy yếu”. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng nhận định của nhà lãnh đạo Trung Quốc không nhằm vào Mỹ dưới thời ông, mà là thời người tiền nhiệm Joe Biden. Ông cho rằng cách đây 2 năm, nước Mỹ đang trong giai đoạn suy yếu, nhưng hiện nay đã trở thành quốc gia phát triển mạnh mẽ nhất thế giới, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng quan hệ với Trung Quốc sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Ông cũng tiết lộ rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng ông về “những thành công to lớn”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cũng đề cập về nhận định của Chủ tịch Tập Cận Bình liên quan đến “Bẫy Thucydides” - được dùng để chỉ một cuộc xung đột tất yếu nảy sinh khi một cường quốc đang lên thách thức một cường quốc đang thống trị. Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng rằng Bắc Kinh và Washington có thể “vượt qua” nguy cơ này.

Về vấn đề Iran, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc đã đề nghị giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn các bên sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời khẳng định Bắc Kinh không có ý định cung cấp thiết bị quân sự cho Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump tiết lộ rằng Trung Quốc đã đồng ý đặt mua 200 máy bay Boeing. Trước đó, Giám đốc điều hành Boeing, Kelly Ortberg, thành viên trong đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ, từng bày tỏ hy vọng về một đơn hàng từ phía Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng điều này sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán và mối quan hệ giữa hai nước. Lần gần đây nhất Trung Quốc đặt hàng Boeing là vào năm 2017, khi ông Trump lần đầu tiên thăm Bắc Kinh trên cương vị Tổng thống, với đơn hàng 300 máy bay, trị giá ước tính 37 tỷ USD.

Trung Quốc chưa lên tiếng về phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên đã nhất trí cùng hướng tới mối quan hệ song phương ổn định chiến lược và mang tính xây dựng. Theo ông, cách định hình mới này sẽ định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Về phần mình, Tổng thống Trump hy vọng hai nước sẽ có “một tương lai tuyệt vời cùng nhau”, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường giao thương với Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo trong ngày 15/5 trước khi nhà lãnh đạo Mỹ trở về Washington.