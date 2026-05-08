Chuyên gia kim hoàn: Người dân không nên cố mua vàng bằng được

(Ngày Nay) -Chia sẻ tại tọa đàm “Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới”, các chuyên gia kinh tế, pháp lý và kim hoàn khuyến cáo người dân không nên mua vàng bằng được, giá nào cũng mua, mua theo tin đồn, mua vì tâm lý Fomo (sợ bỏ lỡ).

Thay vào đó, các nhà đầu tư cần quan sát kỹ lưỡng, cập nhật thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng các chính sách có giá trị thực tiễn, góp phần định hình một môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và bền vững hơn cho thị trường tài sản đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thị trường vàng "nóng" và đề xuất về sàn giao dịch

Theo Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên chuyển đổi số, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa sâu rộng, khái niệm “tài sản” không còn bó hẹp trong những giá trị hữu hình như đất đai, nhà xưởng hay tiền vốn, mà đã mở rộng sang các giá trị vô hình như tri thức, dữ liệu, thương hiệu, uy tín và các giá trị văn hóa. Việc xác định “điểm tựa tài sản” không chỉ là giữ gìn những gì đang có, mà còn là tái cấu trúc tư duy về tài sản, để thích ứng với thời đại mới.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, vàng và bất động sản vẫn là hai kênh tích sản truyền thống được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy nhiều nghịch lý đang tồn tại: giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh và có thời điểm chênh lệch lớn so với giá thế giới; trong khi thị trường bất động sản thanh khoản suy giảm mạnh nhưng mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao.

Những biến động này đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch của thị trường, cơ chế vận hành, dòng tiền đầu tư cũng như niềm tin của nhà đầu tư trong giai đoạn mới.

Là người theo dõi sát thị trường vàng trong nhiều năm, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng đánh giá, Nghị định 232, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về kinh doanh vàng đã cơ bản giải quyết được điểm nghẽn trong hoạt động, kinh doanh vàng. Tuy nhiên, để kéo khoảng cách chênh lệch hiện đang khá lớn giữa giá vàng thế giới và trong nước, thì cần Nhà nước cần thêm nhiều biện pháp nữa. Thành lập sàn giao dịch vàng cũng là giải pháp rất cần thiết để minh bạch thị trường vàng.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Trần Đình Lương – giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Vạn Lộc – VLJ cho biết: Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tại nhiều thời điểm lên tới 15 đến 20 triệu đồng/lượng đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, hiệu quả của cơ chế điều hành.

Theo ông Trần Đình Lương, sự chênh lệch này không chỉ phản ánh yếu tố cung cầu, mà còn cho thấy thiếu một kênh giao dịch công khai, tập trung, nơi giá cả được hình thành minh bạch, theo quy luật thị trường. Từ đó, ông Trần Đình Lương cũng đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng vật chất quốc gia, nơi giao dịch được kiểm soát, giám sát và chuẩn hóa, được xem là một hướng đi cần thiết, phù hợp với xu thế quốc tế.

Một số đề xuất khác cũng được thảo luận như: kiểm soát chặt nguồn vàng trôi nổi và các giao dịch tự phát trên thị trường;Thành lập quỹ đầu tư vàng, phát hành tín chỉ gửi vàng, tạo niềm tin cho người dân vẫn sở hữu vàng mà không phải cất giữ trong nhà; Số hoá, định danh các sản phẩm vàng và công ty sản xuất kinh doanh vàng để kiểm soát chặt chẽ giao dịch mua bán vàng.

Minh bạch dữ liệu là yếu tố then chốt

Chia sẻ quan điểm về minh bạch thị trường vàng, trong đó sàn giao dịch vàng là một trong những giải pháp, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho biết, sàn giao dịch vàng là thực thể kinh tế cực kỳ đặc biệt, hội tụ mức độ cao nhất yêu cầu về tính minh bạch. Vì vậy, cần nghiên cứu thật kỹ các biện pháp quản lý, kiểm soát rủi ro, tránh biến sàn giao dịch vàng thành nơi lướt sóng kiểu cờ bạc, cung cầu ảo, không hoạt động trên thực lực của cá nhân hay doanh nghiệp. Tránh sàn vàng trở thành nơi tội phạm công nghệ cao hoạt động, ảnh hưởng an sinh xã hội.

Luật sư Hoàng Minh Hiển nhấn mạnh, sàn giao dịch vàng sẽ tiềm ẩn những rủi ro như nguồn gốc vàng, tính minh bạch dòng tiền, nguy cơ thao túng thị trường... vì vậy, cùng với cơ chế quản lý, cần xây dựng hệ thống tiêu chí pháp lý rõ ràng để phân biệt hoạt động đầu tư hợp pháp với các mô hình huy động vốn biến tướng núp bóng giao dịch vàng hoặc hợp đồng dân sự. Nếu thiếu ranh giới pháp lý minh bạch, thị trường rất dễ phát sinh tranh chấp và rủi ro cho nhà đầu tư.

Liên quan tới việc đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng vật chất quốc gia, ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên gia kinh tế, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi khẳng định: Nếu thị trường vàng được vận hành trên nền tảng minh bạch hơn, chuẩn hóa dữ liệu tốt hơn và có cơ chế giám sát hiện đại hơn, hành vi của nhà đầu tư cá nhân sẽ dần thay đổi theo hướng ổn định và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn, một thị trường minh bạch sẽ giúp giảm dần tâm lý “phòng thủ cực đoan” của dòng tiền. Khi niềm tin thị trường được củng cố, dòng vốn sẽ có xu hướng vận động cân bằng hơn giữa các kênh tài sản thay vì tập trung quá mạnh vào một tài sản trú ẩn trong các giai đoạn bất định. Ở tầm nhìn dài hạn, điều quan trọng nhất không chỉ là xây dựng một sàn giao dịch hiện đại, mà là hình thành một hệ sinh thái tài chính minh bạch, nơi nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu chuẩn hóa, quản trị rủi ro tốt hơn và nâng cao chất lượng quyết định đầu tư.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia cũng chỉ ra một thực tế rằng, niềm tin thị trường đang trở thành yếu tố quyết định đối với dòng tiền đầu tư. Và để củng cố niềm tin đó, dữ liệu minh bạch cùng công nghệ quản trị thị trường có thể sẽ là “điểm tựa” quan trọng nhất của tài sản trong giai đoạn mới. Những thách thức trong việc quản lý và huy động vàng trong dân tại Việt Nam là không nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Việc thành lập sàn giao dịch vàng, kết hợp với cải cách các chính sách quản lý và tăng cường sự minh bạch, sẽ là giải pháp quan trọng để không chỉ ổn định thị trường vàng, mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế vĩ mô của đất nước trong tương lai.

Tọa đàm không chỉ hướng tới việc phân tích các biến động ngắn hạn của thị trường, mà còn kỳ vọng mở ra những góc nhìn dài hạn về xây dựng nền tảng dữ liệu minh bạch, khung pháp lý đồng bộ và niềm tin thị trường – những yếu tố được xem là “điểm tựa” quan trọng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới. Khi niềm tin được xây dựng trên nền tảng dữ liệu đầy đủ, hành lang pháp lý rõ ràng và cơ chế vận hành minh bạch, bất kỳ loại tài sản nào cũng có thể trở thành điểm tựa bền vững cho nền kinh tế.