Mỹ - Trung đạt nhận thức chung về duy trì ổn định quan hệ song phương

Ngày 15/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc gặp tiếp theo tại khu Trung Nam Hải ở thủ đô Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Mỹ mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Ông cho biết hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì ổn định quan hệ song phương, trong đó có kinh tế-thương mại, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, đồng thời xử lý phù hợp các quan tâm của mỗi bên.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, qua đó góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Về phần mình, Tổng thống Trump cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình vì lời mời thăm Trung Nam Hải. Ông đánh giá chuyến thăm Trung Quốc lần này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế, đồng thời là một chuyến đi “thành công và đáng nhớ.”

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục duy trì trao đổi chân thành, sâu sắc với phía Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm được đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington, D.C. trong thời gian tới.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã đi dạo khu vườn trồng hoa hồng trong khu Trung Nam Hải. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết sẽ gửi hạt giống hoa hồng cho Vườn Hồng Nhà Trắng như một cử chỉ ngoại giao mang tính biểu tượng.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho biết ông đã đạt được “các thỏa thuận thương mại tuyệt vời” với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh “rất nhiều điều tích cực” đã đạt được trong chuyến thăm, đồng thời khẳng định các thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông “rất tôn trọng” Chủ tịch Tập Cận Bình và coi nhà lãnh đạo Trung Quốc là “một người bạn thực sự.” Ông nói thêm rằng hai bên đã giải quyết được nhiều vấn đề mà những người khác khó có thể tháo gỡ.

Trước đó, trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên đã nhất trí cùng hướng tới mối quan hệ song phương ổn định chiến lược và mang tính xây dựng.

Theo ông, cách định hình mới này sẽ định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Về phần mình, Tổng thống Trump hy vọng hai nước sẽ có “một tương lai tuyệt vời cùng nhau,” đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường giao thương với Trung Quốc.

Cùng ngày 15/5, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nguyên thủ quốc gia đã trao đổi sâu rộng quan điểm về các vấn đề lớn liên quan đến cả hai nước và thế giới, đồng thời đạt được một loạt đồng thuận mới.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo nhất trí thiết lập mối quan hệ “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” như một định hướng mới cho quan hệ Trung-Mỹ, thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ song phương, mang lại hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ hơn cho thế giới.

Lãnh đạo hai nước cũng đạt được sự đồng thuận quan trọng về việc xử lý thỏa đáng các mối quan ngại của nhau và nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Trump đã lên máy bay về nước, kết thúc chuyến thăm tới Trung Quốc.