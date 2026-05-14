Prudential ra mắt “Tiếp bước sống vui” tri ân khách hàng đáo hạn năm 2026.

(Ngày Nay) -Đây là lời cảm ơn chân thành từ Prudential Việt Nam tới những khách hàng đã tin tưởng đồng hành trong suốt hành trình vừa qua, đồng thời tiếp tục mang đến những giải pháp thiết thực, giúp khách hàng yên tâm bước sang giai đoạn mới của cuộc sống.

Hướng đến các khách hàng đã hoàn tất hợp đồng bảo hiểm sau 15–20 năm, chương trình mang đến nhiều ưu đãi và quyền lợi phù hợp, giúp việc tiếp tục tham gia bảo hiểm trở nên linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính – mang đến sự bảo vệ phù hợp cho khách hàng ở từng giai đoạn cuộc sống.

Bên cạnh các ưu đãi, Prudential triển khai chuỗi hội thảo tri ân trên toàn quốc. Tại đây, khách hàng đáo hạn có cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và tài chính, qua đó nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe, quản lý tài chính và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo. Đáo hạn hợp đồng không chỉ là một cột mốc tài chính, mà còn là thời điểm khách hàng đứng trước những lựa chọn mới: khép lại một kế hoạch đã hoàn thành, bắt đầu một chương mới trong hành trình cuộc sống hoặc đơn giản là tiếp tục duy trì sự bảo vệ cho bản thân và gia đình.

Thấu hiểu điều đó, “Tiếp bước sống vui” được Prudential thiết kế không chỉ như một chương trình ưu đãi, mà còn là một hành trình đồng hành tiếp nối, giúp khách hàng tiếp tục xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống một cách chủ động, trọn vẹn hơn.

Ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng Giám Đốc Khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm của Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Chương trình ‘Tiếp bước sống vui’ là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng của Prudential, với mong muốn giúp việc tiếp tục tham gia bảo hiểm trở nên dễ dàng, thuận tiện và phù hợp hơn. Nhiều khách hàng đã gắn bó với chúng tôi từ gần hai thập kỷ — khi cuộc sống còn ở giai đoạn khác. Nay khi gia đình lớn hơn, con cái trưởng thành, trách nhiệm tài chính tăng lên, đây là dịp phù hợp để rà soát và bổ sung khoảng trống bảo vệ nếu có, đảm bảo mức độ yên tâm luôn phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời. Đây cũng là cách chúng tôi thể hiện sự trân trọng đối với niềm tin và sự gắn bó lâu dài của khách hàng. Chúng tôi mong muốn khách hàng không chỉ được bảo vệ mà còn có thể tận hưởng một cuộc sống chủ động hơn, duy trì nền tảng tài chính vững vàng.”

Khi có sự chuẩn bị tốt về mặt tài chính, khách hàng có thể chủ động bảo vệ gia đình, đồng thời duy trì sự độc lập và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chính vì thế, Prudential khuyến khích khách hàng rà soát lại kế hoạch bảo hiểm khi hợp đồng đáo hạn, từ đó đưa ra quyết định phù hợp cho chặng đường tiếp theo. Việc tiếp tục duy trì hoặc nâng cấp giải pháp bảo vệ không chỉ giúp khách hàng ứng phó tốt hơn với các rủi ro trong tương lai, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để hướng tới một cuộc sống yên tâm trọn vẹn trong tương lai.

Thông qua “Tiếp bước sống vui”, Prudential mong muốn được đồng hành với khách hàng không chỉ trong một hợp đồng, mà xuyên suốt hành trình cuộc sống của khách hàng – từ bảo vệ, tích lũy đến tận hưởng. Đây cũng là bước tiếp nối trong chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, nơi mỗi khách hàng đều được trân trọng, ghi nhận và hỗ trợ để sống vui, sống chủ động và tận hưởng “tuổi vàng son” một cách viên mãn nhất.