Canada: Thực phẩm thanh lý hút khách giữa lúc giá cả leo thang

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh giá thực phẩm tại Canada tiếp tục tăng cao, ngày càng nhiều người tiêu dùng nước này tìm đến các cửa hàng thực phẩm thanh lý để tiết kiệm chi tiêu hằng ngày.

Các cửa hàng này chuyên mua lại hàng tồn kho, thực phẩm bị lỗi nhỏ về hình thức hoặc sản phẩm sắp hết hạn sử dụng tốt nhất từ các nhà sản xuất, bán buôn lớn, sau đó bán lại cho người tiêu dùng với giá thấp hơn đáng kể so với các siêu thị thông thường.

Bà Marie-Ève Breton, chủ chuỗi Liquidation Marie tại Quebec, cho biết khi mở cửa hàng thực phẩm thanh lý đầu tiên hơn 10 năm trước, nhiều khách hàng còn e ngại trước rau quả không hoàn hảo hoặc thực phẩm gần đến hạn sử dụng tốt nhất. Tuy nhiên, tâm lý này đã thay đổi mạnh trong những năm gần đây khi giá thực phẩm tăng cao. Tại các cửa hàng của bà, dưa chuột bị móp, chuối hơi thâm, bông cải đổi màu hoặc đồ hộp có lỗi nhỏ hiện không còn bị xem là kém hấp dẫn. Ngược lại, các sản phẩm này thu hút đông người mua nhờ giá rẻ.

Hiện bà Breton sở hữu 12 cửa hàng tại khu vực Montreal và các thị trấn lân cận. Hơn một nửa số cửa hàng này được mở trong 3 năm qua, trùng với giai đoạn giá thực phẩm tăng mạnh. Bà cho biết có kế hoạch nâng lên 18-19 cửa hàng vào cuối năm nay.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại tỉnh Ontario. Stratford Outlet, một doanh nghiệp bán buôn thực phẩm thanh lý tại thành phố Stratford, ban đầu chỉ mở bán lẻ từ cơ sở bán buôn hiện có. Tuy nhiên, nhu cầu tăng nhanh khiến doanh nghiệp phải mở địa điểm lớn hơn, có kho đông lạnh và quầy thanh toán riêng cho khách lẻ.

Ông Charles McGregor, Phó Chủ tịch Stratford Outlet, cho biết khi địa điểm mới mở cửa năm ngoái, lượng khách xếp hàng kéo dài quanh tòa nhà và có người phải chờ tới 5 giờ để vào mua hàng. Ông kể một khách hàng phải lái xe 2 giờ tới cửa hàng và cho biết đơn hàng trị giá 300 CAD (khoảng 215 USD) tại đây có thể lên tới 800 CAD nếu mua ở siêu thị thông thường.

Theo báo cáo của Phòng phân tích nông sản-thực phẩm thuộc Đại học Dalhousie công bố tháng trước, các hộ gia đình Canada ước tính đang phải chi thêm 22,96 CAD mỗi tháng cho thực phẩm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ tìm kiếm các chương trình giảm giá khi mua thực phẩm.

Bên cạnh yếu tố giá cả, một nguyên nhân khác khiến người tiêu dùng cởi mở hơn với các cửa hàng thực phẩm thanh lý là họ hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hạn “sử dụng tốt nhất” và hạn sử dụng bắt buộc. Theo Cơ quan Thanh tra thực phẩm Canada, hạn “sử dụng tốt nhất” chủ yếu cho biết thời điểm sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, trong khi hạn sử dụng bắt buộc chỉ áp dụng với một số nhóm thực phẩm nhất định.

Tuy nhiên, mua sắm tại các cửa hàng thực phẩm thanh lý cũng đòi hỏi người tiêu dùng phải linh hoạt hơn. Các cửa hàng này không phải lúc nào cũng có đầy đủ mặt hàng như siêu thị lớn, và sản phẩm có thể thay đổi theo từng tuần tùy nguồn cung từ nhà sản xuất hoặc nhà bán buôn.