TPHCM lần đầu đăng cai cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc

(Ngày Nay) -Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23/5 tại TPHCM, với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước.

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Một điều thú vị là từ lần đầu tổ chức vào năm 2014, với 3 năm diễn ra 1 lần, tới lần thứ 5 này cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc mới đến TPHCM - địa phương có hoạt động biểu diễn cải lương sôi động nhất cả nước.

Năm nay, cuộc thi diễn sẽ có lễ khai mạc và bế mạc tại Nhà hát TPHCM (phường Sài Gòn), các phần dự thi tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành).

Cuộc thi có sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp, có nhiều đơn vị giàu truyền thống, như: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TPHCM), Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh), Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Ninh Bình, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu (Cà Mau)…

Quy chế cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới, hướng tới trẻ hóa lực lượng (giới hạn độ tuổi dự thi từ 18 đến 40 tuổi), nâng cao chất lượng đào tạo và chuyên nghiệp hóa đội ngũ với điều kiện là các thí sinh phải được đào tạo chuyên nghiệp và có quá trình làm nghề từ 24 tháng trở lên.

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026 được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ của sân khấu cải lương; tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ kế cận; đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu nghề nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, cuộc thi lần này là sự kiện văn hóa - nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên sau khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành.

Mỗi thí sinh dự thi một tiểu phẩm hoặc trích đoạn có thời lượng không quá 25 phút; trường hợp 2 diễn viên cùng dự thi trong một tiết mục thì thời lượng không quá 35 phút. Thí sinh dự thi phải thể hiện được các đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật cải lương. Với tinh thần tôn trọng giá trị truyền thống đồng thời thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật mới, ban tổ chức khuyến khích các tiểu phẩm, trích đoạn được sáng tác mới hoặc có sự tìm tòi trong dàn dựng, sáng tạo trong phong cách biểu diễn nhưng vẫn bảo đảm giữ gìn những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật Cải lương.

Thông qua việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc; góp phần quảng bá, lan tỏa những giá trị nhân văn, thẩm mỹ đặc sắc của nghệ thuật Cải lương đến đông đảo công chúng cả nước.