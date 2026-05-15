Cẩn trọng trước quảng cáo chữa bệnh và sản phẩm y học cổ truyền trên Internet

(Ngày Nay) - Một số trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế), thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội và môi trường Internet xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định; thổi phồng công dụng, gây hiểu nhầm cho người dân.

Một số trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân.

Trước thực trạng này, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược cổ truyền; bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng quy định pháp luật.

Một nội dung đáng chú ý thông tin là giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được yêu cầu cập nhật, công khai thường xuyên cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông của Sở Y tế.

Đồng thời, các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân tra cứu, lựa chọn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với các nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và môi trường Internet có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các hành vi cần cảnh giác gồm: quảng cáo cam kết điều trị khỏi hoàn toàn bệnh; quảng cáo quá mức về hiệu quả điều trị; sử dụng hình ảnh, danh nghĩa lương y, bác sỹ, cơ sở y tế không đúng sự thật; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép; kê đơn, bán thuốc, tư vấn điều trị không đúng quy định.

Bộ Y tế đồng thời yêu cầu tuyên truyền để người dân phân biệt thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng; lưu ý thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các địa phương cần đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các kênh chính thống như phát thanh, truyền hình, báo chí, cổng thông tin điện tử, fanpage chính thức của Sở Y tế và các cơ sở y tế nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện thông tin y tế sai lệch cho người dân.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của người dân đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền; phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y, dược cổ truyền thực hiện nghiêm quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm y học cổ truyền, đặc biệt là công tác quảng cáo, không quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân; đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y, dược cổ truyền trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.