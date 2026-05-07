Tài xế dịch vụ “chấm” VinFast Limo Green vì “mỗi chuyến đi như cuộc dạo chơi vui vẻ”

(Ngày Nay) - Từ bài toán chi phí đến cảm giác cầm lái và trải nghiệm hành khách, VinFast Limo Green đang thuyết phục ngày càng nhiều tài xế dịch vụ nhờ khả năng cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và chất lượng vận hành trong thực tế.

“Chỉ thu, không chi”: Bài toán lợi nhuận sáng cửa cho tài xế

Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng, từ thời điểm mở bán đến nay, VinFast Limo Green luôn duy trì được sức hút với khách hàng nhờ mức giá cạnh tranh trong phân khúc xe MPV 7 chỗ chạy dịch vụ. Cụ thể, Limo Green có giá niêm yết 749 triệu đồng. Khi cộng dồn mức hỗ trợ 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, 3% giá trị xe cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của mẫu MPV điện này còn dưới 690 triệu đồng.

Chi phí vận hành cũng tạo ra sự khác biệt đáng kể. Chuyên gia Mạnh Thắng tính toán, với một mẫu MPV chạy xăng tiêu thụ khoảng 8 lít/100km, chi phí nhiên liệu có thể lên tới 16 triệu đồng mỗi tháng nếu xe chạy khoảng 10.000 km. Trong khi đó với VinFast Limo Green, trong giai đoạn được miễn phí sạc (tối đa 10 lần sạc/tháng) đến ngày 10/2/2029, khoản chi lớn nhất này gần như không đáng kể. Với tài xế dịch vụ vận doanh độc quyền trên nền tảng Green SM, khoản chi này bằng 0 vì chính sách miễn phí sạc không giới hạn số lần.

“Làm bài toán so sánh đầu tư, trong hai năm đầu gần như chỉ thu mà không có chi. Còn khi mua một chiếc Xpander, tổng chi phí sau hai năm có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng nếu tính cả tiền xăng”, anh Thắng phân tích.

Với tài xế dịch vụ, lợi thế chi phí chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh thu giữ lại nhiều hơn và thời gian hoàn vốn ngắn hơn. Theo tính toán của anh Mạnh Thắng, với chính sách chia sẻ 90% doanh thu từ GSM, nếu tài xế đạt doanh thu khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày, thời gian hoàn vốn có thể vào khoảng 27 tháng.

Khách hài lòng, tài xế yên tâm cày tiền lâu dài

Với một chiếc xe chạy dịch vụ, ngoài tính kinh tế, xe còn phải mang lại trải nghiệm tích cực cho cả người lái lẫn khách hàng để đảm bảo tài xế có thể khai thác lâu dài. Chính vì vậy, theo anh Nguyễn Xuân Cường, tài xế dịch vụ tại TP.HCM, khi tìm hiểu, cân nhắc và đi đến quyết định gắn bó với Limo Green, anh đã trải nghiệm nhiều lần và thấy rằng đây thực sự là một mẫu phù hợp.

“Xe phải đủ rộng, lái cũng phải nhẹ nhàng, chứ chạy xe đường dài mà phải đạp côn số sàn như một số mẫu MPV xăng thì quá mệt mỏi, trong khi khách hàng cũng thấy không thoải mái khi ngồi trên xe. Tôi đã lái thử nhiều lần, ngồi cả hàng thứ hai và hàng thứ ba, cân nhắc kỹ càng và rõ ràng đây là một quyết định sáng suốt”, anh Cường bày tỏ.

Anh Cường cho biết, với không gian rộng rãi, Limo Green mang lại bầu không khí thoáng đãng trên từng chuyến đi. Đặc biệt, anh Cường tỏ ra tâm đắc với hệ thống treo liên kết đa điểm - một trang bị hiếm thấy trên một chiếc xe dịch vụ trong tầm giá 700 triệu.

“Người lái thấy thoải mái, nhẹ nhàng, khách hàng cũng có được trải nghiệm tốt, không mùi xăng, khói xe. Có những lúc mệt, tôi có thể dừng xe, bật chế độ cắm trại nghỉ ngơi, mỗi chuyến đi giờ như cuộc dạo chơi vui vẻ”, anh Cường chia sẻ.

Nhìn vào chất lượng vận hành, chuyên gia xe Việt Anh cho rằng Limo Green tạo được cảm giác lái phấn khích và thoải mái cho tài xế nhờ sở hữu sức kéo lên tới 280 Nm, thông số gấp đôi so với những mẫu xe cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7. Vị chuyên gia ấn tượng với hệ thống lái của chiếc xe vì tăng tốc rất mượt, chỉ mất 3,9 giây để tăng tốc từ 0 đến 50 km/h mà không có bất kỳ tiếng gằn hay gợn nào.

Chuyên gia này cũng đánh giá Limo Green đáp ứng tốt nhiều điều kiện vận hành nhờ nền tảng khung gầm vững, thân xe ổn định và khả năng kiểm soát dao động hiệu quả.

“Đánh lái rất thoải mái với số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải chỉ khoảng 2,75 vòng, chạy trong phố vô cùng dễ chịu. Tôi có thực hiện những cú lắc bất ngờ nhưng giảm xóc đã làm việc cực tốt để kiểm soát được thân xe. Tôi có thể khẳng định mẫu xe này sẽ phù hợp với nhiều nhóm người dùng”, anh nhận xét.

Khi chi phí, hiệu quả khai thác và chất lượng vận hành cùng hội tụ, Limo Green đang tiếp tục khẳng định vị thế của “nhà vua” phân khúc MPV chạy dịch vụ và trở thành lựa chọn quen thuộc của các bác tài.