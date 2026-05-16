“Bám váy mẹ” là cách chúng ta tìm lại yên vui

(Ngày Nay) -Đông đảo người thân, bạn bè và bạn đọc đã đến chia vui đầy cảm xúc với tác giả Tạ Quốc Kỳ Nam trong buổi giao lưu cùng tác phẩm đầu tay của anh: “Bám váy mẹ” (NXB Kim Đồng) tại Đường Sách TPHCM ngày 16/5.

Hành trình tìm lại chính mình

Tạ Quốc Kỳ Nam, sinh năm 1990, là một trong những họa sĩ thiết kế bìa sách có tiếng tại TPHCM trong những năm qua. Thế rồi một ngày kia, cuộc sống “lao động kiếm tiền” nhiều sáng tạo và vui vẻ của chàng designer bỗng trở thành ác mộng: bệnh tật khiến sức khỏe lao dốc, công việc liên tiếp trục trặc bất như ý, những cơn lo âu qua mỗi lần chuyển nhà… “Cái tôi” sợ hãi, dễ tổn thương, nhiều áp lực không thể chịu đựng… dần lộ ra. “Từ một đứa luôn năng động, nhiều năng lượng, tôi dần lụi tàn như nhành cây thiếu nước” - tác giả thú nhận.

Chàng designer buộc phải học cách đối diện với chính mình, có thời gian “sống chậm” để nhìn lại thời thơ ấu, những nỗi sợ bị chối bỏ, chia sẻ với mẹ nhiều hơn, theo học lớp thiền… Bám váy mẹ như một “nhật ký” kể về hành trình tìm lại chính mình giữa những tháng ngày tăm tối nhất của tác giả. “Biển lặng. Sóng êm. Nắng hào sảng tuôn rót lên tôi ấm sực, bắt tôi phải cảm nhận sự sống mạnh mẽ. Xa xa là núi. Là ngàn cây. Là tượng Phật. Tôi ngồi xuống cát, lặng ngắm cảnh vật. Tôi ở lại với mình. Khoan khoái, dễ chịu. Những cân nhắc, suy tính tạm để sau đầu. Tôi thấy có một tình yêu trong mình. Nhỏ nhẹ. Vững chãi. Theo từng hơi thở lan ra khắp tế bào...”.

Ngọt bùi đã nếm, chông gai đã từng…

Nhà thơ Huỳnh Trọng Khang, chia sẻ: “Đây là một tác phẩm được viết rất chân thật của một người làm việc nhiều năm trong làng sách (thiết kế bìa) và giờ đây mới có riêng cho mình một cuốn sách đầu tay. Ngọt bùi đã nếm, chông gai đã từng, tác giả rút ra một điều sâu sắc rằng dù thành công hay thất bại thì mỗi người cần có một điểm tựa trong cuộc đời. Với Kỳ Nam đó chính là tình thương từ gia đình, người thân, bạn bè, tình yêu và viết! Viết đối với Kỳ Nam như một hình thức chiêm nghiệm và vượt qua những khó khăn”.

Có rất nhiều suy nghĩ mà tác giả giãi bày qua trang viết khiến người đọc phải ngưng lại để đọc lần nữa và suy nghĩ. Ở trang 159, Kỳ Nam viết rằng: “Tôi chợt nghĩ, ai trong chúng ta cũng phải “gồng” theo cách riêng để tồn tại, cũng luôn mong cầu hạnh phúc, bình an, sự công nhận của bản thân và thế giới. Ta bám chấp vào những tính từ để làm gì, nếu chúng không phản ánh con người thật của ta, không đem lại an lạc cho bản thân và sự giúp đỡ cho người yếu thế hơn? Thêm một hai nhãn dán phân loại, bám vào yêu ghét một đặc tính chỉ gây mệt mỏi và xa cách. Không ai có thể sống một mình. Chúng ta cần cộng đồng và cần nhau nhiều hơn mình nghĩ, để cùng chia sớt gánh nặng vô hình của việc làm người”.

Gấp sách hơn 230 trang lại, người đọc có thể nhớ bài pháp thoại mà Kỳ Nam trích dẫn ở trang 188 như là “kim chỉ nam” cho hành xử với đời, với người, với đức tin. Đó là lời Phật dạy về 7 yếu tố của “một người bạn lành”:

1. Cho những cái khó cho

2. Làm những việc khó làm

3. Nhịn những việc khó nhịn

4. Tin tưởng kể cho nghe chuyện riêng tư

5. Giữ bí mật của người khác

6. Không từ bỏ khi bạn gặp bất hạnh

7. Không khinh rẻ khi bạn khánh tận.

Ở lời cám ơn cuối sách, Tạ Quốc Kỳ Nam cảm ơn những người đã theo dõi anh trên truyền thông và thông qua quyển sách anh muốn “hồi đáp sự quan tâm và tin tưởng của mọi người”. Lời cuối chính là “Con cảm ơn Mẹ” - người mẹ Loan đã dành tình yêu thương lớn lao, vô điều kiện trong mọi thời khắc anh cô đơn, sụt ý chí, mất tinh thần nhất. Hẳn Kỳ Nam vô cùng hạnh phúc khi cả gia đình anh đã xuất hiện bên nhau trên sân khấu buổi giao lưu sách Bám váy mẹ ở Đường Sách.