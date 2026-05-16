Đức tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ thu giữ và lưu trữ CO2

(Ngày Nay) - Ngày 15/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Đức cần trở thành quốc gia dẫn đầu thị trường thế giới trong lĩnh vực công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon dioxide (CO₂), coi đây là hướng đi vừa phục vụ mục tiêu bảo vệ khí hậu, vừa mở ra cơ hội kinh tế mới cho doanh nghiệp Đức.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Würzburg, bang Bayern, Thủ tướng Merz bày tỏ mong muốn Đức trở thành nước dẫn đầu thế giới trong các công nghệ này. Ông nhấn mạnh việc phát triển công nghệ thu giữ và lưu trữ CO₂ có thể góp phần bảo vệ khí hậu và phát triển một công nghệ mà các doanh nghiệp có thể khai thác hiệu quả về kinh tế.

Tuyên bố của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh Đức đang tìm cách hài hòa các mục tiêu khí hậu với chính sách công nghiệp và năng lực cạnh tranh công nghệ. Năm 2025, liên minh cầm quyền tại Đức đã mở đường cho việc lưu trữ khí nhà kính CO₂ dưới lòng đất. Theo định hướng này, lượng phát thải công nghiệp sẽ được thu giữ và lưu trữ, chủ yếu dưới đáy biển. Tuy nhiên, chủ trương trên cũng vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức môi trường. Các ý kiến phản đối cho rằng việc phụ thuộc vào công nghệ lưu trữ CO₂ có thể làm giảm áp lực cắt giảm phát thải tại nguồn, trong khi những vấn đề liên quan đến an toàn lâu dài và giám sát các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Tại sự kiện ở Würzburg, Thủ tướng Đức nhấn mạnh khía cạnh kinh tế của các công nghệ chống biến đổi khí hậu, cho rằng cần tạo sự đồng thuận xã hội đối với chính sách bảo vệ khí hậu thông qua đổi mới công nghệ và mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp. Ông khẳng định Chính phủ Đức sẽ không điều chỉnh các mục tiêu khí hậu đã đề ra.

Đức hiện đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 65% lượng phát thải khí nhà kính so với mức của năm 1990. Đến năm 2045, nước này hướng tới đạt mức trung hòa, tức lượng khí nhà kính phát thải không vượt quá lượng khí thải có thể được hấp thụ hoặc lưu trữ trở lại.

Phát biểu của ông Merz cho thấy Chính phủ Đức muốn thúc đẩy cách tiếp cận dựa nhiều hơn vào công nghệ trong chính sách khí hậu, đặc biệt đối với những ngành công nghiệp khó cắt giảm phát thải hoàn toàn. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào việc vừa duy trì cam kết khí hậu, vừa tạo thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp và công nghệ xanh.