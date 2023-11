Đại án Vạn Thịnh Phát: Những công ty “ma” tại trụ sở cũ Huyện uỷ Cần Giuộc?

Đề nghị Long An “đóng băng” toàn bộ tài sản Vạn Thịnh Phát

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội: "Đưa hối lộ"; "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản". Bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ"...

Cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB là tiền gửi của người dân, khách hàng. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.000 tỷ đồng, thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng.

Ngoài 3 tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phát hành trái phiếu. Cơ quan điều tra đã tách vụ án này để xử lý sau, bước đầu xác định Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và thân tín lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Vạn Thịnh Phát thông qua các công ty con là: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World phát hành 25 mã trái phiếu trong thời gian từ 2018-2020, qua đó chiếm đoạt tiền. Do số lượng bị hại rất lớn nên Bộ Công an ủy thác cho Công an các địa phương làm việc với nhà đầu tư.

Để phục vụ điều tra, ngăn chặn tẩu tán tài sản, đảm bảo công tác thu hồi, Bộ Công an đề nghị TP.Hà Nội tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của 762 công ty liên quan; đề nghị Cục Thuế TP.HCM cung cấp thông tin cấp mã số thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và tình hình hoạt động; việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của 762 doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát.

Cuối năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An phối hợp cung cấp thông tin; khẩn trương rà soát đối với các tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, cũng như tình trạng pháp lý tài sản liên quan đến các bị can, cá nhân, công ty trong vụ án; đồng thời tạm dừng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng, cho... phát sinh (nếu có) đối với nhà, đất trên.

Công ty “ma” tại trụ sở cũ của Huyện uỷ

Theo một báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư Long An, từ năm 2014-2016, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp 65 hồ sơ xin đầu tư dự án với diện tích 3.746ha. Trong đó, có 1 dự án khu công nghiệp diện tích 170ha; 10 cụm công nghiệp diện tích 434ha; 48 dự án dân cư, thương mại, dịch vụ diện tích 2.908ha; 5 dự án khu tái định cư, dân cư, thương mại dịch vụ diện tích 203ha; 1 dự án nghĩa trang diện tích 30ha.

UBND tỉnh Long An đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 35 dự án với diện tích 2.159ha trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Đến cuối năm 2019, Long An ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư tại 30/35 dự án được giao cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tổng diện tích thu hồi hơn 1.800ha.

Các dự án này có diện từ 9ha đến 92ha, nằm rải rác trên nhiều xã thuộc huyện Cần Giuộc. Chủ đầu tư thứ cấp là các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, như: Công ty CP Sài Gòn Kỷ Nguyên Vàng, Công ty CP Phát triển Đông Sài Gòn, Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Phố Đông, Công ty CP Phát triển Bất động sản Long An, Công ty CP Phát triển dự án Long An, Công ty CP Quản lý và Phát triển đô thị vệ tinh Le Jardin Nam Sài Gòn...

Trong đó, Công ty CP Sài Gòn Kỷ Nguyên Vàng do bà Trương Huệ Vân – cháu gái Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch HĐQT. Công ty CP Phát triển Đông Sài Gòn được thành lập bởi 3 cổ đông, trong đó Công ty CP Đầu tư Hermes Power giữ 98% cổ phần. Công ty Hermes Power cùng với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập Công ty CP Quản lý và Phát triển đô thị vệ tinh Le Jardin Nam Sài Gòn – nơi mà hai người cháu của bà Lan là Trương Huệ Vân và Trương Vincent Kinh làm thành viên HĐQT.... Các chủ đầu tư còn lại cũng có mối quan hệ chằng chịt với Vạn Thịnh Phát thông qua sở hữu chéo cổ phần.

Những công ty này hầu hết đều có trụ sở chính đăng ký hoặc địa chỉ nhận thông báo thuế tại số 39 Quốc lộ 50, Thị trấn Cần Giuộc - nơi này trước đây là trụ sở UBND Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và tại số 17 Trần Chí Nam, Thị trấn Cần Giuộc – trước đây là trụ sở Huyện uỷ Cần Giuộc.

Ghi nhận của Phóng viên tại hai địa chỉ công sản này, toà nhà số 17 Trần Chí Nam hiện đóng cửa, ở lối vào sảnh chính được đặt hai con sư tử trắng bằng đá – phong cách quen thuộc có thể bắt gặp ở các toà nhà của Vạn Thịnh Phát trên khắp Việt Nam. Bảng tên, thông tin về mã số thuế các công ty kể trên vẫn được gắn ở cổng chính.

Người dân cho biết, trụ sở Huyện uỷ Cần Giuộc hiện đã dời sang đoạn đường tránh Quốc lộ 50 qua Thị trấn Cần Giuộc. Mấy năm trước, họ (ám chỉ Vạn Thịnh Phát – PV) vào sơn sửa, xây mới thêm một khu nhà nhưng không có người làm việc, khoảng một năm nay thì không thấy ai đến nữa.

Tại địa chỉ số 39 Quốc lộ 50 cũng cửa đóng then cài, không có dấu hiệu hoạt động, logo ngân hàng SCB vẫn còn sơn trên cửa cuốn. Một tờ bố cáo được dán tại trụ cổng, với nội dung: “Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn – chi nhánh Cần Giuộc thay đổi trụ sở kể từ ngày 13/11/2023”.

Trong tháng 9 và 10/2023, ông Nguyễn Ngọc Minh Sang – Cục phó Cục thuế tỉnh Long An đã ban hành nhiều thông báo “về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký” đối với hầu hết các doanh nghiệp kể trên. “Người nộp thuế không được sử dụng hoá đơn, mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ra thông báo”, các văn bản nêu.

Phóng viên đã liên hệ UBND huyện Cần Giuộc để trao đổi thông tin liên quan đến các dự án và hai địa chỉ nhà, đất công có gắn bảng tên các công ty “ma” liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đại diện UBND huyện đã tiếp nhận và cho biết sẽ trình Lãnh đạo để phản hồi.

Được biết, vào năm 2017, UBND tỉnh Long An đã có quyết định thu hồi đất trụ sở làm việc Huyện ủy Cần Giuộc tại Thị trấn Cần Giuộc với diện tích hơn 3.000m2. Lý do thu hồi, do Huyện ủy Cần Giuộc được di dời, xây dựng trụ sở làm việc mới theo đồ án quy hoạch chung khu vực thị trấn Cần Giuộc.