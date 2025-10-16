Đại biểu Hà Nội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ để cụ thể hóa kỳ vọng của Trung ương

(Ngày Nay) - Sáng ngày 16/10, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 550 đại biểu chính thức, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong 3 ngày 15-17/10. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô.

Chủ đề Đại hội XVIII là: "Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Phương châm Đại hội XVIII là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Phát biểu tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định: "Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Thủ đô Hà Nội cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng mà thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm, giúp đỡ của các Ban, bộ, ngành, Mặt trân tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thủ đô đã đoàn kết, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả nổi bật như:

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được triển khai toàn diện, đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường; công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân, hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới; tích cực sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí đầu tầu, động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; công tác xây dựng và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi trội; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế diễn ra trên địa bàn; phối hợp tổ chức thành công các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là chuỗi các hoạt động kỷ niệm, trong đó có Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 18 có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng".

"Trong các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”. Tôi đề nghị mỗi đại biểu đại hội chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ để cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước xây dựng, phát triển Thủ đô Văn minh, Hiện đại, Hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng", Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.